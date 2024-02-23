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أغرب الأمور التي يتشاجر بسببها المطلقون... إليكم ما كشفته إحدى محاميات الطلاق
منوعات
2024-02-23 | 08:01
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أغرب الأمور التي يتشاجر بسببها المطلقون... إليكم ما كشفته إحدى محاميات الطلاق
أغرب الأمور التي يتشاجر بسببها المطلقون... إليكم ما كشفته إحدى محاميات الطلاق
كشفت محامية طلاق عن بعض أغرب الأمور التي شهدتها على الإطلاق، والتي زادت من حدة المشاجرة بين العملاء، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، مارست الأميركية "هولي مور"، مهنة المحاماة منذ أكثر من 16 عامًا، حيث ساعدت في أكثر من 2000 حالة انفصال، كما شهدت بعض الأشياء الغريبة حقًا.
وذات مرة، كان زوجان يمتلكان حصانًا باهظ الثمن وعند تقسيم الممتلكات وفق بنود واتفاقية الطلاق، كان الشجار قائما حول سائل الحصان المنوي.
وفي قضية أخرى، كانت مور تمثل الزوج أثناء محاكمة الطلاق، وعند مراجعة جداول البيانات الخاصة بقيمة كل شيء في المنزل، مثل الأريكة والطاولات، وما إلى ذلك، سألت الزوجة عن البطاريات.
وفي هذا السياق، أرادت الزوجة أن تعلم مصير وقيمة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم بالتلفزيون وبطاريات ساعة الحائط، وأشياء من هذا القبيل، وكان ذلك غريبًا.
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