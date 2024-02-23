أسترالية تعثر على "مخلوق غامض" في فناء منزلها: "لديه عيون وردية وسوداء ويُشبه شخصية كرتونية" (صورة)

عندما تفاجأت صاحبة منزل في غرب سيدني الداخلي بظهور مخلوق غريب في الفناء الخلفي لمنزلها، لم تكن لديها أدنى فكرة عن هويته. ومع ذلك، سرعان ما أصبح هذا المخلوق الغامض محط اهتمام وإعجاب الأستراليين، الذين وصفوه بأنه "أظرف شيء على الإطلاق".

وقد رصدت السيدة الحشرة البنية، التي تشبه إلى حد كبير البزاقة، وهي ملتفة حول سياج الحديقة. كان للمخلوق الغريب شكل يشبه اليرقة الصغيرة، وعيون وردية وسوداء منحته مظهرًا يشبه الشخصية الكرتونية.

وقامت صاحبة المنزل بالتقاط صور عدة للحشرة الغريبة ونشرها على فيسبوك، في محاولة للعثور على إجابات حول هوية هذا المخلوق الفريد. وقد طرحت المرأة السؤال: "هل يعرف أحد ما هو هذا المخلوق الصغير الغريب؟".

ولم يتأخر الرد على المنشور، حيث قام العديد من المستخدمين بالتعليق ومحاولة تخمين ما قد يكون عليه هذا المخلوق الغامض. ورغم أنه لم يتم التوصل إلى إجابة نهائية بعد، إلا أن الناس استمتعوا بمشاهدة هذا الكائن الغريب الذي أضفى جوًا من الغموض والفكاهة على وسائل التواصل الاجتماعي.