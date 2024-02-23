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قبل ولادتها عانت من آلام مبرحة... وما قامت به في تلك اللحظات غريب!

قبل ولادتها عانت من آلام مبرحة... وما قامت به في تلك اللحظات غريب!







وقررت ماريا بارنتس أنها تريد مقابلة ابنتها بوجه مزيّن بالمكياج وشعر مصفف، بحسب موقع



وبدلاً من الحصول على بعض الراحة التي كانت في أمس الحاجة إليها، قررت الأم الأميركية تدليل نفسها وسط آلام المغص، وقررت توثيق تلك اللحظات في مقطع مصوّر نشرته على تيك توك.



وعلى الرغم من الألم، واصلت الأم روتين جمالها، حتى أنها صورت نفسها لاحقًا وهي تضع المكياج في السرير. على الرغم من معاناتها من آلام مبرحة، قررت إحدى الأمهات أن تتألق بالكامل قبل ولادتها لتظهر بإطلالة ملفتة.وقررت ماريا بارنتس أنها تريد مقابلة ابنتها بوجه مزيّن بالمكياج وشعر مصفف، بحسب موقع "ذا صن" وبدلاً من الحصول على بعض الراحة التي كانت في أمس الحاجة إليها، قررت الأم الأميركية تدليل نفسها وسط آلام المغص، وقررت توثيق تلك اللحظات في مقطع مصوّر نشرته على تيك توك.وعلى الرغم من الألم، واصلت الأم روتين جمالها، حتى أنها صورت نفسها لاحقًا وهي تضع المكياج في السرير.