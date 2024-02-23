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حددت موعد زفافها في تاريخ مؤلم بالنسبة لعائلتها... وما عانت منه الوالدة محزن!

منوعات
2024-02-23 | 09:48
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حددت موعد زفافها في تاريخ مؤلم بالنسبة لعائلتها... وما عانت منه الوالدة محزن!
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حددت موعد زفافها في تاريخ مؤلم بالنسبة لعائلتها... وما عانت منه الوالدة محزن!

حددت موعد زفافها في تاريخ مؤلم بالنسبة لعائلتها... وما عانت منه الوالدة محزن!

أخبرت أم أن ابنتها حددت يوم زفافها في نفس التاريخ الذي توفي فيه العديد من أفراد أسرتها في حادث. 

وقالت الوالدة إنه منذ عامين تعرضت والدتها وشقيقها وابن أخيها لحادث سيارة، بحسب موقع "ذا صن".

وأضافت: "توفيت والدتي على الفور، وتوفي أخي وابن أخي في اليوم التالي. كانت عائلتي صغيرة، أنا وزوجي وابنتي ووالداي وأخي وزوجته واثنين من أبناء أخي. كانت خسارتهم مدمرة لحياتي وخصوصاً لأبي وزوجة أخي".

وتلقت ابنة المرأة البالغة من العمر 25 عامًا عرضًا للزواج بعد عام واحد من الحادث، وبدأت التخطيط لحفل الزفاف على الفور.

وذكرت الأم أن ابنتها وشريكها اختارا التاريخ نسبةً لليوم الذي التقيا فيه منذ 7 سنوات، ولكنه يصادف التاريخ نفسه لمرور عامين على وفاة أفراد عائلتها.

وأوضحت أنها حاولت إقناع ابنتها بتغيير الموعد، لكنها اعتبرت أن التواريخ الأخرى ليست مهمة. لذلك، رضخت الأم لابنتها واحترمت قرارها على الرغم من حزنها.

وعندما أرسلت الابنة الدعوات، رفض العديد من الأشخاص الحضور.

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