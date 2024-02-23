حددت موعد زفافها في تاريخ مؤلم بالنسبة لعائلتها... وما عانت منه الوالدة محزن!

غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!

غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!

تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!