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قفز بالحبل من جبل عالٍ... وطريقة وفاته لم تكن متوقعة!
منوعات
2024-02-23 | 09:52
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قفز بالحبل من جبل عالٍ... وطريقة وفاته لم تكن متوقعة!
قفز بالحبل من جبل عالٍ... وطريقة وفاته لم تكن متوقعة!
توفي شاب بشكل مأساوي في الهواء أثناء القفز بالحبال من أحد المرتفعات.
وبحسب موقع
"ذا صن"
، أصيب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنوبة قلبية أثناء قفزه فوق وادٍ في تشيلي في جنوب أميركا.
وذهب رجال الإطفاء لإنقاذ جثة الضحية العالقة بالحبل في الهواء.
وتم إجراء مناورات الإنعاش قبل نقل الشاب إلى أحد مرافق الرعاية الصحية، وأعلن نبأ وفاته في وقت لاحق.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الشاب يعاني من مشكلة صحية قبل قفزه من الجبل.
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