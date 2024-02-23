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ارتفاع إيجار منزله لم يناسبه... لن تصدقوا الطريقة التي اتبعها هذا الشاب للذهاب الى جامعته!

ارتفاع إيجار منزله لم يناسبه... لن تصدقوا الطريقة التي اتبعها هذا الشاب للذهاب الى جامعته!







وقال تشين لقناة CTV News: "فكرت، لماذا لا أبقى في كالجاري ثم أسافر إلى هنا، إنها رحلة طيران مدتها ساعة واحدة، مثل ركوب الحافلة".



ولدى تشين فصلين دراسيين فقط في الحرم الجامعي أسبوعيًا، ويطلق على طريقة النقل غير المعتادة اسم "التنقل الفائق"، وفقًا لما جاء في منشور على موقع Reddit.



واستخدم الشاب طيران كندا فقط لإكمال تنقلاته الباهظة وأكمل 7 رحلات ذهابًا وإيابًا في كانون الثاني الفائت، وفق ما نقل موقع



وسبق له أن استأجر مكانا في فانكوفر لكنه توقف عندما وجد أن الإيجار قد ارتفع عندما عاد من الإجازة في الخريف الفائت.



"عندما تحققت من سعر المنزل قلت لنفسي، حسنًا، كانت هناك زيادة كبيرة!"، قال الشاب، مضيفا: "أحتاج إلى دفع حوالي 2500 دولار للإيجار، لذلك لا أشعر أن الأمر قابل للتطبيق."



وتبلغ تكلفة رحلة الطيران ذهابًا وإيابًا من دون توقف من كالجاري إلى فانكوفر حوالي 111 دولارًا.



ونظرًا لأن تشين يحتاج فقط إلى الذهاب إلى المدرسة مرتين في الأسبوع، فسوف ينفق حوالي 890 دولارًا شهريًا بينما لا يزال يعيش في منزل والديه في كالجاري.



ويدعي تشين أنه يوفر المال من خلال تنقلاته غير التقليدية.



وتقع كالغاري على بعد حوالي 430 ميلاً شرق فانكوفر، ولكن يتم تقليل وقت السفر إلى حوالي ساعة و40 دقيقة مع رفاهية السفر الجوي.



تيم تشين، طالب الاقتصاد في سنته الأخيرة في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، كندا، يسافر بالطائرة لمدة ساعتين تقريبًا من منزله في كالجاري إلى المدرسة ذهابًا وإيابًا لأن أسعار السكن خارج الحرم الجامعي كانت باهظة بالنسبة له.وقال تشين لقناة CTV News: "فكرت، لماذا لا أبقى في كالجاري ثم أسافر إلى هنا، إنها رحلة طيران مدتها ساعة واحدة، مثل ركوب الحافلة".ولدى تشين فصلين دراسيين فقط في الحرم الجامعي أسبوعيًا، ويطلق على طريقة النقل غير المعتادة اسم "التنقل الفائق"، وفقًا لما جاء في منشور على موقع Reddit.واستخدم الشاب طيران كندا فقط لإكمال تنقلاته الباهظة وأكمل 7 رحلات ذهابًا وإيابًا في كانون الثاني الفائت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وسبق له أن استأجر مكانا في فانكوفر لكنه توقف عندما وجد أن الإيجار قد ارتفع عندما عاد من الإجازة في الخريف الفائت."عندما تحققت من سعر المنزل قلت لنفسي، حسنًا، كانت هناك زيادة كبيرة!"، قال الشاب، مضيفا: "أحتاج إلى دفع حوالي 2500 دولار للإيجار، لذلك لا أشعر أن الأمر قابل للتطبيق."وتبلغ تكلفة رحلة الطيران ذهابًا وإيابًا من دون توقف من كالجاري إلى فانكوفر حوالي 111 دولارًا.ونظرًا لأن تشين يحتاج فقط إلى الذهاب إلى المدرسة مرتين في الأسبوع، فسوف ينفق حوالي 890 دولارًا شهريًا بينما لا يزال يعيش في منزل والديه في كالجاري.ويدعي تشين أنه يوفر المال من خلال تنقلاته غير التقليدية.وتقع كالغاري على بعد حوالي 430 ميلاً شرق فانكوفر، ولكن يتم تقليل وقت السفر إلى حوالي ساعة و40 دقيقة مع رفاهية السفر الجوي.