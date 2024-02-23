الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع إيجار منزله لم يناسبه... لن تصدقوا الطريقة التي اتبعها هذا الشاب للذهاب الى جامعته!
منوعات
2024-02-23 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ارتفاع إيجار منزله لم يناسبه... لن تصدقوا الطريقة التي اتبعها هذا الشاب للذهاب الى جامعته!
ارتفاع إيجار منزله لم يناسبه... لن تصدقوا الطريقة التي اتبعها هذا الشاب للذهاب الى جامعته!
تيم تشين، طالب الاقتصاد في سنته الأخيرة في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، كندا، يسافر بالطائرة لمدة ساعتين تقريبًا من منزله في كالجاري إلى المدرسة ذهابًا وإيابًا لأن أسعار السكن خارج الحرم الجامعي كانت باهظة بالنسبة له.
وقال تشين لقناة CTV News: "فكرت، لماذا لا أبقى في كالجاري ثم أسافر إلى هنا، إنها رحلة طيران مدتها ساعة واحدة، مثل ركوب الحافلة".
ولدى تشين فصلين دراسيين فقط في الحرم الجامعي أسبوعيًا، ويطلق على طريقة النقل غير المعتادة اسم "التنقل الفائق"، وفقًا لما جاء في منشور على موقع Reddit.
واستخدم الشاب طيران كندا فقط لإكمال تنقلاته الباهظة وأكمل 7 رحلات ذهابًا وإيابًا في كانون الثاني الفائت، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وسبق له أن استأجر مكانا في فانكوفر لكنه توقف عندما وجد أن الإيجار قد ارتفع عندما عاد من الإجازة في الخريف الفائت.
"عندما تحققت من سعر المنزل قلت لنفسي، حسنًا، كانت هناك زيادة كبيرة!"، قال الشاب، مضيفا: "أحتاج إلى دفع حوالي 2500 دولار للإيجار، لذلك لا أشعر أن الأمر قابل للتطبيق."
وتبلغ تكلفة رحلة الطيران ذهابًا وإيابًا من دون توقف من كالجاري إلى فانكوفر حوالي 111 دولارًا.
ونظرًا لأن تشين يحتاج فقط إلى الذهاب إلى المدرسة مرتين في الأسبوع، فسوف ينفق حوالي 890 دولارًا شهريًا بينما لا يزال يعيش في منزل والديه في كالجاري.
ويدعي تشين أنه يوفر المال من خلال تنقلاته غير التقليدية.
وتقع كالغاري على بعد حوالي 430 ميلاً شرق فانكوفر، ولكن يتم تقليل وقت السفر إلى حوالي ساعة و40 دقيقة مع رفاهية السفر الجوي.
آخر الأخبار
منوعات
إيجار
منزله
يناسبه...
تصدقوا
الطريقة
اتبعها
الشاب
للذهاب
جامعته!
التالي
غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-24
بو صعب لميقاتي: لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير سليم؟
أخبار لبنان
2024-01-24
بو صعب لميقاتي: لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير سليم؟
0
منوعات
2024-01-18
ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
منوعات
2024-01-18
ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
0
منوعات
2024-01-18
ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!
منوعات
2024-01-18
ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!
0
منوعات
2024-01-10
هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!
منوعات
2024-01-10
هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:32
شابة عشرينية أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار... الجيران سمعوا صراخها وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)
منوعات
13:32
شابة عشرينية أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار... الجيران سمعوا صراخها وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)
0
منوعات
12:37
بعد الجدل الديني حول إسميهما... هذا ما أوصت به المحكمة في قضية الأسدين "سيتا" و "أكبر" في الهند
منوعات
12:37
بعد الجدل الديني حول إسميهما... هذا ما أوصت به المحكمة في قضية الأسدين "سيتا" و "أكبر" في الهند
0
منوعات
12:32
نيوزيلندا تفتتح أول مستشفى لطيور الكيوي
منوعات
12:32
نيوزيلندا تفتتح أول مستشفى لطيور الكيوي
0
منوعات
11:33
كانت تقوم برعاية حفيدها عندما حاولت إبعاد كلبين عن بعضهما: ما حصل بعدها دمّر العائلة!
منوعات
11:33
كانت تقوم برعاية حفيدها عندما حاولت إبعاد كلبين عن بعضهما: ما حصل بعدها دمّر العائلة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
0
فنّ
2024-02-10
صلاة إليسا في عيد مار مارون: نقاوم الأشرار اللي عم بيهدّدوا وجودنا
فنّ
2024-02-10
صلاة إليسا في عيد مار مارون: نقاوم الأشرار اللي عم بيهدّدوا وجودنا
0
آخر الأخبار
2024-02-12
قوى الأمن الداخلي تنعى الرقيب الشهيد علي محمد مهدي إثر القصف الاسرائيلي على بلدة حولا الجنوبية
آخر الأخبار
2024-02-12
قوى الأمن الداخلي تنعى الرقيب الشهيد علي محمد مهدي إثر القصف الاسرائيلي على بلدة حولا الجنوبية
0
أخبار لبنان
10:07
الاعتداءات الاسرائيلية تطال مجدداً منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
أخبار لبنان
10:07
الاعتداءات الاسرائيلية تطال مجدداً منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:41
ماذا تشمل خطة نتنياهو في ما خص اليوم التالي للحرب؟
أخبار دولية
13:41
ماذا تشمل خطة نتنياهو في ما خص اليوم التالي للحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلدة الماري مساحة حياة يحيط بها القصف …
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلدة الماري مساحة حياة يحيط بها القصف …
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بالأرقام.. كيف تتلخّص مشكلة القطاع العام في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بالأرقام.. كيف تتلخّص مشكلة القطاع العام في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تفاصيل مباراة لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تفاصيل مباراة لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يشرح للـ LBCI اسباب تصنيف كفردبيان عاصمة المصايف العربية الشتوية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يشرح للـ LBCI اسباب تصنيف كفردبيان عاصمة المصايف العربية الشتوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
كفردبيان تستلم جائزة إختيارها عاصمة المصايف العربية الشتوية السبت .. فلماذا كفردبيان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
كفردبيان تستلم جائزة إختيارها عاصمة المصايف العربية الشتوية السبت .. فلماذا كفردبيان؟
0
أخبار دولية
13:29
سوريا تتهم بريطانيا بالتجسس عليها عبر لبنان...الـLBCI تنشر المذكرة وتسأل المعنيين
أخبار دولية
13:29
سوريا تتهم بريطانيا بالتجسس عليها عبر لبنان...الـLBCI تنشر المذكرة وتسأل المعنيين
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 23-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 23-02-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:32
ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق
خبر عاجل
07:32
ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق
2
خبر عاجل
09:52
تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة لبنان وسوريا ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
09:52
تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة لبنان وسوريا ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة عبر شاشة الـLB2
3
خبر عاجل
10:52
نهاية الجزء الاول من مباراة لبنان وسوريا في انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم منتخب لبنان بنتيجة 51 36
خبر عاجل
10:52
نهاية الجزء الاول من مباراة لبنان وسوريا في انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم منتخب لبنان بنتيجة 51 36
4
فنّ
07:11
بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم
فنّ
07:11
بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم
5
تقارير نشرة الاخبار
16:42
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟
تقارير نشرة الاخبار
16:42
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟
6
اقتصاد
02:39
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:39
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين
7
خبر عاجل
12:00
لبنان يحسم مباراته الاولى ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة امام سوريا في دمشق بنتيجة 87 - 78
خبر عاجل
12:00
لبنان يحسم مباراته الاولى ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة امام سوريا في دمشق بنتيجة 87 - 78
8
منوعات
15:30
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
منوعات
15:30
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More