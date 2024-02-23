الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجل عابر جنسياً يخطط لإنشاء عائلة مع خطيبته... رحلة طويلة هدفها تحقيق حلم إنجاب طفل (صور)

منوعات
2024-02-23 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجل عابر جنسياً يخطط لإنشاء عائلة مع خطيبته... رحلة طويلة هدفها تحقيق حلم إنجاب طفل (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجل عابر جنسياً يخطط لإنشاء عائلة مع خطيبته... رحلة طويلة هدفها تحقيق حلم إنجاب طفل (صور)

يخطط رجل متحول جنسياً وخطيبته لمغامرة فريدة من نوعها، حيث يستعدان للخضوع لعلاج التلقيح الاصطناعي في إطار خطة مدروسة لتحقيق حلمهما في الأبوة والأمومة.
 
تايلور وينترز، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في واتفورد، هيرتفوردشاير ببريطانيا، وُلدت كانثى، ولكن دائماً شعرت بأنها "فتى" على مر السنوات.
 
وقررت تايلور الانتقال إلى المملكة المتحدة قبل تسع سنوات لتحقيق هدفها في التحول الجنسي، وقد بدأت رحلتها باستخدام علاج التستوستيرون عندما بلغت 34 عامًا.
 
مع مرور الوقت، اكتسبت تايلور الهرمونات الّتي تساهم في تشكيل هويتها الجنسية، بما في ذلك نمو لحية وتغيير في صوتها، وقالت إنها شعرت "أنها كاملة" بعد إجراء عملية جراحية للصدر.
 
وقبل أن تبدأ تايلور في مرحلة جديدة من رحلتها، قررت تجميد بويضاتها لاستخدامها في المستقبل. وتخطط الآن، بالتعاون مع خطيبتها كلوي، للخضوع لعلاج التلقيح الصناعي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية باستخدام رحم تايلور وبويضاتها المجمدة، بينما يتم استخدام بويضات كلوي في مرحلة أخرى.
 
ويستخدم الزوجان متبرعًا بالحيوانات المنوية لتحقيق حلمهما بإنجاب طفل بيولوجي.
 
وتعبيرًا عن سعادتها الكاملة، قالت تايلور، الّتي تعمل مديرة وسائل التواصل الاجتماعي: "أشعر أنني كامل الآن، وأنا أسعد من أي وقت مضى".
 
ويتطلع الزوجان إلى بناء عائلة فريدة من نوعها، ويطمحان إلى استخدام نفس المتبرع بالحيوانات المنوية لإنجاب طفلهما الثاني، مع التفاؤل والأمل في تحقيق حلمهما المنتظر.
 
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

متحول جنسيا

تخطيط

إنجاب

أطفال

خطيبة

تلقيح اصطناعي

أنبوب

إنشاء عائلة.

LBCI التالي
غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-21

"الاستثمار في صنع الذكريات أفضل من إنجاب الأطفال"... زوجان يفتخران بأسلوب حياتهما الذي وُصف بـ"الأناني"!

LBCI
منوعات
2024-02-20

ادعت إنجاب 5 أطفال وتعرضها للإجهاض 12 مرة بمساعدة وسادة... إليكم السبب!

LBCI
منوعات
2024-01-12

اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-24

الممثلة القديرة جوليا قصار تتحدث عن عدم إنجابها الأطفال.. هل هذا قرارها؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:32

شابة عشرينية أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار... الجيران سمعوا صراخها وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)

LBCI
منوعات
12:37

بعد الجدل الديني حول إسميهما... هذا ما أوصت به المحكمة في قضية الأسدين "سيتا" و "أكبر" في الهند

LBCI
منوعات
12:32

نيوزيلندا تفتتح أول مستشفى لطيور الكيوي

LBCI
منوعات
11:33

كانت تقوم برعاية حفيدها عندما حاولت إبعاد كلبين عن بعضهما: ما حصل بعدها دمّر العائلة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

بالأرقام.. كيف تتلخّص مشكلة القطاع العام في لبنان؟

LBCI
منوعات
2024-02-21

أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-12

المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد محمد باقر حسان بسام "خميني" من بلدة عيناثا في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-06

إنهيار حائط دعم في السفيرة - الضنية وإخلاء مدرسة وثلاثة مباني سكنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:41

ماذا تشمل خطة نتنياهو في ما خص اليوم التالي للحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلدة الماري مساحة حياة يحيط بها القصف …

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بالأرقام.. كيف تتلخّص مشكلة القطاع العام في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تفاصيل مباراة لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يشرح للـ LBCI اسباب تصنيف كفردبيان عاصمة المصايف العربية الشتوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

كفردبيان تستلم جائزة إختيارها عاصمة المصايف العربية الشتوية السبت .. فلماذا كفردبيان؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

سوريا تتهم بريطانيا بالتجسس عليها عبر لبنان...الـLBCI تنشر المذكرة وتسأل المعنيين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:27

مقدمة النشرة المسائية 23-02-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:32

ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق

LBCI
خبر عاجل
09:52

تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة لبنان وسوريا ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة عبر شاشة الـLB2

LBCI
خبر عاجل
10:52

نهاية الجزء الاول من مباراة لبنان وسوريا في انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم منتخب لبنان بنتيجة 51 36

LBCI
فنّ
07:11

بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:42

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟

LBCI
اقتصاد
02:39

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين

LBCI
خبر عاجل
12:00

لبنان يحسم مباراته الاولى ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة امام سوريا في دمشق بنتيجة 87 - 78

LBCI
منوعات
15:30

تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More