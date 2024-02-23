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رجل عابر جنسياً يخطط لإنشاء عائلة مع خطيبته... رحلة طويلة هدفها تحقيق حلم إنجاب طفل (صور)
منوعات
2024-02-23 | 11:12
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رجل عابر جنسياً يخطط لإنشاء عائلة مع خطيبته... رحلة طويلة هدفها تحقيق حلم إنجاب طفل (صور)
يخطط رجل متحول جنسياً وخطيبته لمغامرة فريدة من نوعها، حيث يستعدان للخضوع لعلاج التلقيح الاصطناعي في إطار خطة مدروسة لتحقيق حلمهما في الأبوة والأمومة.
تايلور وينترز، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في واتفورد، هيرتفوردشاير ببريطانيا، وُلدت كانثى، ولكن دائماً شعرت بأنها "فتى" على مر السنوات.
وقررت تايلور الانتقال إلى المملكة المتحدة قبل تسع سنوات لتحقيق هدفها في التحول الجنسي، وقد بدأت رحلتها باستخدام علاج التستوستيرون عندما بلغت 34 عامًا.
مع مرور الوقت، اكتسبت تايلور الهرمونات الّتي تساهم في تشكيل هويتها الجنسية، بما في ذلك نمو لحية وتغيير في صوتها، وقالت إنها شعرت "أنها كاملة" بعد إجراء عملية جراحية للصدر.
وقبل أن تبدأ تايلور في مرحلة جديدة من رحلتها، قررت تجميد بويضاتها لاستخدامها في المستقبل. وتخطط الآن، بالتعاون مع خطيبتها كلوي، للخضوع لعلاج التلقيح الصناعي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية باستخدام رحم تايلور وبويضاتها المجمدة، بينما يتم استخدام بويضات كلوي في مرحلة أخرى.
ويستخدم الزوجان متبرعًا بالحيوانات المنوية لتحقيق حلمهما بإنجاب طفل بيولوجي.
وتعبيرًا عن سعادتها الكاملة، قالت تايلور، الّتي تعمل مديرة وسائل التواصل الاجتماعي: "أشعر أنني كامل الآن، وأنا أسعد من أي وقت مضى".
ويتطلع الزوجان إلى بناء عائلة فريدة من نوعها، ويطمحان إلى استخدام نفس المتبرع بالحيوانات المنوية لإنجاب طفلهما الثاني، مع التفاؤل والأمل في تحقيق حلمهما المنتظر.
مصدر
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