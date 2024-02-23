كانت تقوم برعاية حفيدها عندما حاولت إبعاد كلبين عن بعضهما: ما حصل بعدها دمّر العائلة!

تعرضت جدة في بريطانيا لإصابات جسيمة بعد هجوم كلبين عليها ينتميان إلى زوج ابنتها، وفقًا لتقرير التحقيق الذي تم إجراؤه اليوم.

وكانت إستير مارتن، البالغة من العمر 68 عامًا، تقوم برعاية حفيدها في مدينة جايويك، إسيكس، عندما تعرضت للهجوم الوحشي من قِبَل الكلبين.

ووفقًا للشهادات التي تم سماعها في التحقيق حول وفاتها، فقد عانت الجدة من إصابات لا يمكن النجاة منها في حادث مرعب وقع في الثالث من شباط.

وتم تحديد سبب الوفاة على أنه "جروح ناجمة عن عضات كلب في الطرف الأيمن العلوي"، حيث كانت إستير تحاول بشجاعة فصل الكلبين خلال قتالهما قبل أن ينقلبا عليها بوحشية.

وتم القضاء على الكلبين في موقع الحادث، وتم التأكد في وقت لاحق أنها تنتمي إلى فئة XL Bullies المعروفة بوحشيتها.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة التعامل مع الكلاب الضخمة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة حول تربية الكلاب بهذا الحجم، لضمان حماية المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد.