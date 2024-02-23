نيوزيلندا تفتتح أول مستشفى لطيور الكيوي

نيوزيلندا تفتتح أول مستشفى لطيور الكيوي



افتتحت نيوزيلندا الجمعة أول مستشفى مخصص حصرياً لطيور الكيوي، كان أوّل طير مريض يُعالَج فيه صغير كيوي مسمّى "سبلاش" سقط في حوض سباحة.



وبعدما كان هذا النوع من الطيور معرضاً لخطر الانقراض، عاودت أعداده التزايد مما دفع إلى افتتاح مستشفى بيطري مخصص له في كيريكيري التي تبعد ثلاث ساعات بالسيارة شمال مدينة أوكلاند.



وقالت منسقة جمعية "كيوي كوست" نغيري سوليفان "قد تواجه هذه الطيور حوادث صدم بالسيارات، وكلما ارتفع عددها زاد احتمال أن يحتاج بعضها إلى رعاية ومساعدة".



وتابعت "نريد التأكد من أنّ طيور الكيوي التي تعاني ستتلقى الرعاية اللازمة".



وأكّدت وزارة الحفظ لوكالة فرانس برس أنّ هذا المستشفى هو الأول من نوعه في نيوزيلندا.



وقد شيّدت هذا المستشفى جمعية "كيوي كوست" في منطقة نورثلاند في البلد الذي يضم نحو 10 آلاف طير كيوي بني.



ويعيش نحو 26 ألف كيوي بني في طبيعة نيوزيلندا، في عدد ارتفع بنحو ألف طير مما كان عليه سنة 2008 عندما كان هذا النوع معرضاً لخطر الانقراض.



ولم يعد هذا النوع معرضاً للانقراض بفضل جمعيات حماية الطير التي تقضي على الحيوانات التي تفترس طيور الكيوي كالقاقم والقوارض.



وعُرض على أصحاب الكلاب في نيوزيلندا تدريب حيواناتهم الأليفة على عدم مهاجمة الطيور العاجزة عن التحليق.



وقبل المستشفى، كان يتعين نقل الطيور المصابة أو المريضة ضمن مسافات لساعة أقلّه حتى تتلقى العلاج اللازم، في حين كان بعضها يفشل في الصمود.