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سرقت هاتفا من شاحنته ولكنها لم تتوقع محتواه.... جريمة سرقة أدت إلى كشف جرائم قتل مرعبة وهذه التفاصيل!

سرقت هاتفا من شاحنته ولكنها لم تتوقع محتواه.... جريمة سرقة أدت إلى كشف جرائم قتل مرعبة وهذه التفاصيل!







وفي التفاصيل، أدانت هيئة محلفين في أنكوريغ يوم الخميس سميث، 52 عامًا، بقتل كاثلين هنري، 30 عامًا، في أيلول 2019 وفيرونيكا أبوشوك البالغة من العمر 52 عامًا في عام 2017 أو 2018، وكلاهما من النساء الأصليات في ألاسكا.



وأُدين بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى والثانية بالإضافة إلى التلاعب بالأدلة والاعتداء الجنسي، وفق ما نقل موقع



وأصبح سميث مشتبهًا به في عمليات القتل بعد أن سرقت امرأة غير مقيمة هاتفًا من شاحنته يحتوي على صور ومقاطع فيديو مصورة لمقتل هنري، والتي وقعت في الغرفة 323 في فندق ماريوت في أنكوريغ.



وسلمت المرأة للشرطة بطاقة ذاكرة تحتوي على 39 صورة و12 مقطع فيديو في 30 أيلول 2019.



وقالت هيذر نوبريغا، نائبة المدعي العام لمنطقة أنكوراغ، عن مقاطع الفيديو خلال المرافعات الختامية يوم الخميس: "لقد رأيت المدعى عليه يخنق كاثلين هنري بشكل متكرر... لقد رأيته يخطو على حلقها؛ لقد رأيته يخطو على بطنها. تراه يداعبها ويلامس ثدييها، تراه يلكمها في عينها مرات عدة".



وقالت نوبريغا إن لهجة سميث الجنوب أفريقية الغليظة يمكن سماعها في مقاطع الفيديو، وهو يقول للضحية: "فقط خذيها. أنت تعيشين ثم تموتين"، كان يقول هذا وهو يرفع يديه ثم يضغط من جديد على حلقها."



واكتشف المحققون أن سميث، وهو مهاجر من جنوب إفريقيا، يُزعم أنه أقام في فندق TownePlace Suites by Marriott حيث وقعت جريمة القتل في الفترة من 2 إلى 4 أيلول 2019.



وتم العثور على بقايا هنري على طول خطوط السكك الحديدية بالقرب من طريق سيوارد السريع من قبل اثنين من موظفي السكك الحديدية في 2 تشرين الأول. وحكم الطبيب الشرعي بأنها خنقت حتى الموت.



وقال ممثلو الادعاء إنه بعد أن أجرى المحققون مقابلة مع سميث لساعات، اعترف بقتل أبوشوك، التي عثر جامعو الفطر على جمجمتها على طول الطريق السريع في وقت سابق.



وقالت نوبريغا لهيئة المحلفين إن سميث قال للمحققين: "هل أنتم في عجلة من أمركم للعودة إلى المنزل؟" قبل أن يعترف بارتكاب جرائم القتل المروعة.



واعترف سميث باصطحاب أبوشوك وإعادتها إلى منزله لأن زوجته كانت خارج المدينة، وقال إنه قتل أبوشوك بعد أن رفضت الاستحمام.



وأضافت نوبريغا: "لقد رفضت الاستحمام وأغضبه الأمر فذهب إلى مرآب منزله وأخرج بندقيته وأطلق النار عليها في رأسها".



وتابعت نوبريغا أن الشرطة عثرت فيما بعد على البندقية في منزله بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الرقمية. وعثر الفنيون على محرك أقراص كان قد حذف مقطع فيديو قابلاً للاسترداد، وكان سميث قد التقطه لأبوشوك في منزله قبل وفاتها وبعدها.



ودفع سميث بأنه غير مذنب في 14 تهمة، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى والثانية والتلاعب بالأدلة والاعتداء الجنسي.



وقال محامي الدفاع تيم آير لهيئة المحلفين خلال المرافعات الختامية إن الادعاء فشل في إثبات قضيته، قائلاً إنه كان ينبغي عليهم إجراء المزيد من اختبارات الحمض النووي في القضية.



وقال إن المرأة التي سرقت بطاقة الذاكرة كانت "كاذبة معتادة ولم يكن هناك أي شيء مما قالته ذو قيمة، ولم يتم تأكيد أي شيء قالته ".



في البداية، قالت المرأة إنها عثرت على بطاقة الذاكرة في الشارع لكنها اعترفت لاحقًا بأنها سرقت الهاتف من شاحنة سميث ثم وضعت الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة التي سرقتها من متجر محلي.



وقالت نوبريغا: "من الصعب تفسير القسوة والوحشية التي ارتكبها المدعى عليه ضد هاتين المرأتين، لكنكم رأيتم وسمعتم الأدلة وليس هناك شك معقول في ذنب المدعى عليه بارتكاب هذه الجرائم".

أدين بريان ستيفن سميث، الذي كان يحاكم في ألاسكا بتهمة قتل امرأتين وتصوير إحدى جرائم القتل بالفيديو.وفي التفاصيل، أدانت هيئة محلفين في أنكوريغ يوم الخميس سميث، 52 عامًا، بقتل كاثلين هنري، 30 عامًا، في أيلول 2019 وفيرونيكا أبوشوك البالغة من العمر 52 عامًا في عام 2017 أو 2018، وكلاهما من النساء الأصليات في ألاسكا.وأُدين بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى والثانية بالإضافة إلى التلاعب بالأدلة والاعتداء الجنسي، وفق ما نقل موقع PEOPLE وأصبح سميث مشتبهًا به في عمليات القتل بعد أن سرقت امرأة غير مقيمة هاتفًا من شاحنته يحتوي على صور ومقاطع فيديو مصورة لمقتل هنري، والتي وقعت في الغرفة 323 في فندق ماريوت في أنكوريغ.وسلمت المرأة للشرطة بطاقة ذاكرة تحتوي على 39 صورة و12 مقطع فيديو في 30 أيلول 2019.وقالت هيذر نوبريغا، نائبة المدعي العام لمنطقة أنكوراغ، عن مقاطع الفيديو خلال المرافعات الختامية يوم الخميس: "لقد رأيت المدعى عليه يخنق كاثلين هنري بشكل متكرر... لقد رأيته يخطو على حلقها؛ لقد رأيته يخطو على بطنها. تراه يداعبها ويلامس ثدييها، تراه يلكمها في عينها مرات عدة".وقالت نوبريغا إن لهجة سميث الجنوب أفريقية الغليظة يمكن سماعها في مقاطع الفيديو، وهو يقول للضحية: "فقط خذيها. أنت تعيشين ثم تموتين"، كان يقول هذا وهو يرفع يديه ثم يضغط من جديد على حلقها."واكتشف المحققون أن سميث، وهو مهاجر من جنوب إفريقيا، يُزعم أنه أقام في فندق TownePlace Suites by Marriott حيث وقعت جريمة القتل في الفترة من 2 إلى 4 أيلول 2019.وتم العثور على بقايا هنري على طول خطوط السكك الحديدية بالقرب من طريق سيوارد السريع من قبل اثنين من موظفي السكك الحديدية في 2 تشرين الأول. وحكم الطبيب الشرعي بأنها خنقت حتى الموت.وقال ممثلو الادعاء إنه بعد أن أجرى المحققون مقابلة مع سميث لساعات، اعترف بقتل أبوشوك، التي عثر جامعو الفطر على جمجمتها على طول الطريق السريع في وقت سابق.وقالت نوبريغا لهيئة المحلفين إن سميث قال للمحققين: "هل أنتم في عجلة من أمركم للعودة إلى المنزل؟" قبل أن يعترف بارتكاب جرائم القتل المروعة.واعترف سميث باصطحاب أبوشوك وإعادتها إلى منزله لأن زوجته كانت خارج المدينة، وقال إنه قتل أبوشوك بعد أن رفضت الاستحمام.وأضافت نوبريغا: "لقد رفضت الاستحمام وأغضبه الأمر فذهب إلى مرآب منزله وأخرج بندقيته وأطلق النار عليها في رأسها".وتابعت نوبريغا أن الشرطة عثرت فيما بعد على البندقية في منزله بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الرقمية. وعثر الفنيون على محرك أقراص كان قد حذف مقطع فيديو قابلاً للاسترداد، وكان سميث قد التقطه لأبوشوك في منزله قبل وفاتها وبعدها.ودفع سميث بأنه غير مذنب في 14 تهمة، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى والثانية والتلاعب بالأدلة والاعتداء الجنسي.وقال محامي الدفاع تيم آير لهيئة المحلفين خلال المرافعات الختامية إن الادعاء فشل في إثبات قضيته، قائلاً إنه كان ينبغي عليهم إجراء المزيد من اختبارات الحمض النووي في القضية.وقال إن المرأة التي سرقت بطاقة الذاكرة كانت "كاذبة معتادة ولم يكن هناك أي شيء مما قالته ذو قيمة، ولم يتم تأكيد أي شيء قالته ".في البداية، قالت المرأة إنها عثرت على بطاقة الذاكرة في الشارع لكنها اعترفت لاحقًا بأنها سرقت الهاتف من شاحنة سميث ثم وضعت الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة التي سرقتها من متجر محلي.وقالت نوبريغا: "من الصعب تفسير القسوة والوحشية التي ارتكبها المدعى عليه ضد هاتين المرأتين، لكنكم رأيتم وسمعتم الأدلة وليس هناك شك معقول في ذنب المدعى عليه بارتكاب هذه الجرائم".