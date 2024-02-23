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رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!
منوعات
2024-02-23 | 16:39
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رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!
رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!
دخل مدرب كرة القدم في المدرسة الثانوية إلى مركز شرطة ماريلاند ليلة السبت للإبلاغ عن جريمة.
وهناك، زُعم أن كارل دينيس كيرني جونيور، 43 عامًا، أخبر الشرطة أنه دخل في شجار مع صديقته وخنقها حتى فقدت وعيها، وفقًا لبيان السبب المحتمل الذي حصلت عليه مجلة
PEOPLE
.
وفي ما أسمته الشرطة "روايته التفصيلية لما حدث"، زُعم أن كيرني أخبر الضباط في مركز شرطة القسم الخامس في كلينتون أنه صفع وجه صديقته من أجل "إعادتها".
ويُزعم أن كيرني أخبر الشرطة أنها عندما لم تحضر، هرب من المنزل وتوجه بسيارتها إلى فيرجينيا، لكنه عاد إلى مقاطعة برينس جورج للإبلاغ عن الحادث.
وبعد اثني عشر دقيقة من دخول كيرني إلى المحطة، وصل ضباط شرطة مقاطعة برينس جورج إلى العنوان لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية.
وهناك، وجدوا باترينا شارمين بيست، 38 عامًا، "غير مستجيبة في الطابق السفلي"، وفقًا لبيان السبب المحتمل. وتم إعلان وفاتها الساعة 9:50 مساء السبت.
وتم القبض على كيرني لسبب محتمل في 18 شباط ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى جناية اعتداء من الدرجة الأولى وجنحة اعتداء من الدرجة الثانية، وفقًا لوثائق الاتهام التي حصلت عليها مجلة PEOPLE .
وكان كيرني مدربًا حاصلًا على الأوسمة في مدرسة سبالدينغ الثانوية في غريفين بولاية جورجيا، والذي ساعد في قيادة فريقه إلى لقبه الإقليمي الأول منذ 20 عامًا في عام 2023.
وكانت بيست ممرضة مسجلة مرخصة درست علم الحركة في جامعة جورجيا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
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