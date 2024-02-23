الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!

منوعات
2024-02-23 | 16:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!

رجل أربعيني دخل إلى مركز الشرطة وصرخ: خنقتها!

دخل مدرب كرة القدم في المدرسة الثانوية إلى مركز شرطة ماريلاند ليلة السبت للإبلاغ عن جريمة.

وهناك، زُعم أن كارل دينيس كيرني جونيور، 43 عامًا، أخبر الشرطة أنه دخل في شجار مع صديقته وخنقها حتى فقدت وعيها، وفقًا لبيان السبب المحتمل الذي حصلت عليه مجلة PEOPLE.

وفي ما أسمته الشرطة "روايته التفصيلية لما حدث"، زُعم أن كيرني أخبر الضباط في مركز شرطة القسم الخامس في كلينتون أنه صفع وجه صديقته من أجل "إعادتها".

ويُزعم أن كيرني أخبر الشرطة أنها عندما لم تحضر، هرب من المنزل وتوجه بسيارتها إلى فيرجينيا، لكنه عاد إلى مقاطعة برينس جورج للإبلاغ عن الحادث.

وبعد اثني عشر دقيقة من دخول كيرني إلى المحطة، وصل ضباط شرطة مقاطعة برينس جورج إلى العنوان لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية.

وهناك، وجدوا باترينا شارمين بيست، 38 عامًا، "غير مستجيبة في الطابق السفلي"، وفقًا لبيان السبب المحتمل. وتم إعلان وفاتها الساعة 9:50 مساء السبت.

وتم القبض على كيرني لسبب محتمل في 18 شباط ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى جناية اعتداء من الدرجة الأولى وجنحة اعتداء من الدرجة الثانية، وفقًا لوثائق الاتهام التي حصلت عليها مجلة PEOPLE .

وكان كيرني مدربًا حاصلًا على الأوسمة في مدرسة سبالدينغ الثانوية في غريفين بولاية جورجيا، والذي ساعد في قيادة فريقه إلى لقبه الإقليمي الأول منذ 20 عامًا في عام 2023.

وكانت بيست ممرضة مسجلة مرخصة درست علم الحركة في جامعة جورجيا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

آخر الأخبار

منوعات

أربعيني

الشرطة

وصرخ:

خنقتها!

LBCI التالي
غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!
تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-10

الجزيرة: عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب والشرطة تعتقل 4 أشخاص

LBCI
منوعات
2024-01-27

عثروا على جثته في موقف للسيارات خارج مركز الشرطة... قدر أم جريمة؟

LBCI
آخر الأخبار
01:30

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا

LBCI
أخبار دولية
01:28

القيادة المركزية الأميركية: أضرار جسيمة لسفينة شحن هاجمها الحوثيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:59

استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!

LBCI
منوعات
16:31

سرقت هاتفا من شاحنته ولكنها لم تتوقع محتواه.... جريمة سرقة أدت إلى كشف جرائم قتل مرعبة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:53

خطفه وقتله بالخطأ... بعد العثور على أجزاء من جثمان الطالب المصري هوية الفاعل كُشفت: قطّع جثته ثم نعاه على فيسبوك!

LBCI
منوعات
13:32

شابة عشرينية أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار... الجيران سمعوا صراخها وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:05

لبنان يراهن على "هدنة رمضانية" وحزب الله لن يُستدرج (الشرق الاوسط)

LBCI
صحف اليوم
2024-02-23

جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها... لكن ما الإشكالية؟ (اللواء)

LBCI
موضة وجمال
2024-02-22

تبلغ قيمتها 21 مليون دولار... خزانة ملابس لم تروا مثيلاً لها داخل منزل جنيفر أنيستون! (صور)

LBCI
امن وقضاء
13:05

توقيف 3 أشخاص في منطقتي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية وبلدة العبدة - عكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:41

ماذا تشمل خطة نتنياهو في ما خص اليوم التالي للحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلدة الماري مساحة حياة يحيط بها القصف …

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بالأرقام.. كيف تتلخّص مشكلة القطاع العام في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تفاصيل مباراة لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يشرح للـ LBCI اسباب تصنيف كفردبيان عاصمة المصايف العربية الشتوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

كفردبيان تستلم جائزة إختيارها عاصمة المصايف العربية الشتوية السبت .. فلماذا كفردبيان؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

سوريا تتهم بريطانيا بالتجسس عليها عبر لبنان...الـLBCI تنشر المذكرة وتسأل المعنيين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:27

مقدمة النشرة المسائية 23-02-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:32

ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق

LBCI
فنّ
07:11

بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم

LBCI
خبر عاجل
09:52

تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة لبنان وسوريا ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة عبر شاشة الـLB2

LBCI
خبر عاجل
10:52

نهاية الجزء الاول من مباراة لبنان وسوريا في انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم منتخب لبنان بنتيجة 51 36

LBCI
خبر عاجل
12:00

لبنان يحسم مباراته الاولى ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة امام سوريا في دمشق بنتيجة 87 - 78

LBCI
اقتصاد
02:39

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين

LBCI
خبر عاجل
11:26

انتهاء الربع الثالث بتقدم منتخب لبنان على سوريا بنتيجة 76-56 في انطلاق تصفيات كأس آسيا في كرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:48

ميقاتي: لهذا السبب أرجأت جلسة مجلس الوزراء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More