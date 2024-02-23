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استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
منوعات
2024-02-23 | 16:59
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استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
يواجه رجل من ولاية تكساس اتهامات بعد أن استخدم معلومات سمعها أثناء مكالمات عمل زوجته لكسب 1.76 مليون دولار في سوق العملات.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن اتهامات ضد تايلر لودون يوم الخميس، زاعمة أنه اشترى 46450 سهمًا في شركة تم بيعها لاحقًا لشركة بريتيش بتروليوم، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وأعلنت شركة BP في شباط 2023 أنها ستشتري شركة TravelCenters of America Inc.، وهي سلسلة محطات توقف للشاحنات مقرها في ولاية أوهايو. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن لودون سمع العديد من المكالمات التجارية لزوجته أثناء عملها من المنزل، مما دفعه إلى البيع قبل الإعلان العام للشركة العام الفائت.
وكانت زوجة لودون مديرة سابقة لعمليات الدمج والاستحواذ لدى شركة بريتيش بتروليوم، وفقا لمجلة فورتشن.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان صحفي هذا الأسبوع: "سمع لودون العديد من المحادثات المتعلقة بعمل زوجته حول عملية الاندماج أثناء عملها عن بعد... ومن دون علم زوجته، اشترى لودون 46450 سهمًا من أسهم شركة TravelCenters قبل الإعلان عن الاندماج في 16 شباط 2023. ونتيجة للإعلان، ارتفع سهم TravelCenters بنسبة 71 بالمائة تقريبًا".
وقام لودون على الفور ببيع كل أسهمه في TravelCenters" بعد ارتفاع السهم، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، وربح 1.76 مليون دولار من المخطط.
وقال إريك ويرنر، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي في فورت وورث التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة، في بيان: "نزعم أن السيد لودون استغل ظروف عمله عن بعد وثقة زوجته للاستفادة من معلومات كان يعلم أنها سرية... وتظل هيئة الأوراق المالية والبورصة ملتزمة بمقاضاة مثل هذه المخالفات."
وبحسب ما ورد اعترف لودون لزوجته، وفقًا لصحيفة الغارديان وبي بي سي، وأخبرها أنه يريد جني ما يكفي من المال حتى لا تحتاج زوجته إلى مواصلة العمل لساعات طويلة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن زوجته "أذهلت بهذا الكشف". ثم أبلغت عن زوجها لرؤسائها في شركة بريتيش بتروليوم، ولكن تم فصلها بعد فترة وجيزة من تقديم المعلومات المتعلقة بتداول زوجها، وفقًا لصحيفة الغارديان.
وتقدمت المرأة لاحقا بطلب الطلاق من زوجها، بحسب المنافذ.
وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصة أن لودون لم ينكر هذه المزاعم. وبحسب ما ورد وافق على الحكم الجزئي، في انتظار موافقة المحكمة. وفي حالة الموافقة، سيتعين على لودون سداد أرباحه مع الفوائد، بالإضافة إلى الغرامة التي ستحددها المحكمة.
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