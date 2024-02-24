حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!

اندلعت فوضى كبيرة في جزيرة فوكيت السياحية الشهيرة في تايلاند، حيث تحولت حفلة صاخبة ضمت سبع عاملات تايلانديات في مجال الدعارة إلى معركة بالسكاكين، أسفرت عن إصابة ثلاثة بريطانيين وثلاث عاملات، بسبب خلاف حول الدفع.

ووفقًا لتقارير المستشفى، يتعافى شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من الطعن بسكين المطبخ، بعد أن تعرض للهجوم في فيلا مستأجرة.

ويعتقد أن سبب الشجار كانت ادعاءات العاملات بأن البريطانيين قاموا بالتشكيك في قامتهن، حيث اعتبرن أنفسهن قصيرات القامة.

وقد أسفرت المواجهات عن أضرار بقيمة 6 آلاف جنيه إسترليني في الفيلا.

وقال شهود عيان إن الجيران قاموا بتصوير لحظات الفوضى، حيث ظهر في مقطع الفيديو رجل يتعرض للطعن في ظهره وآخر مُصاب، وسط تجمع للعاملات العاريات في الشارع.

وقد أظهرت الصور والفيديوهات الفيلا مليئة بالزجاج المكسور والجدران ملطخة بالدماء، مما جعل أحد الجيران يصف الحادث بأنه "كان أشبه بالحرب العالمية الثالثة".