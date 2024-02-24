أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)

انتشرت قصة غريبة وطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول الآلاف من المستخدمين تفاصيل موقف حصل بين زوجين، كشف فيه الزوج عن قلة وعيه بشكل طريف حيال قضايا المرأة.

وقامت منشئة المحتوى جنيفر سكيلغا، من مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأميركية، بمشاركة تجربتها المضحكة عبر منصة تيك توك، حيث قررت أن تطلب من زوجها طوني شراء فوط صحية ذات أجنحة، ولكن تفاجأت بردة فعل غير متوقعة من جانبه.

بدلًا من شراء المنتج الصحي المطلوب، اعتقد توني أنها تقصد فواصل الدجاج بأجنحة، فقام بشراء حزمة من الفواصل الدجاجية التي تحمل على ظهرها 36 جناحًا دجاجيًا، مما أثار ضحكات الآلاف.

ونال الفيديو أكثر من 36.7 مليون مشاهدة، حيث يظهر طوني وهو يعرض المنتجات على طاولة المطبخ بابتسامة، معترفًا بعدم فهمه الصحيح لطلب زوجته.

وفي رد فعل مضحك، قال الزوج: "لقد حصلت على فوطتك وحصلت على أجنحتك".

وأثناء تكرار جنيفر عبارة "فوط صحية ذات أجنحة"، أظهر طوني حيرته وقال: "أنا في حيرة من أمري"، مؤكدًا أنه فهم الأمر بشكل خاطئ.

وفي مقطع فيديو لاحق، قامت جنيفر بشرح كيفية استخدام الفوط الصحية ذات الأجنحة لزوجها، مما زاد من ارتباكه وأضحك المشاهدين. كما يظهر طوني وهو يصاب بالذهول عندما قام برفع الفوطة لأعلى، مما أضفى لحظات كوميدية على الموقف.