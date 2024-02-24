"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)

يحكي Buffa di Perrero، المنزل الذي تم نحته بشكل مذهل على واجهة صخرية عمودية في جبال الدولوميت بإيطاليا، قصة فريدة من نوعها تمزج بين الجمال الطبيعي والهندسة البشرية الإبداعية.

ويقع هذا الكوخ الفريد على ارتفاع 8858 قدمًا فوق مستوى سطح البحر في Monti Cristallo، وهو جزء من سلسلة جبال كريستالو في جبال الدولوميت.

ويرجح أنه تم بناء Buffa di Perrero خلال الحرب العالمية الأولى من قبل جنود إيطاليين للهرب من الموت، باستخدام الطوب والخشب لتشكيل هيكل فريد يتلاشى تمامًا مع تضاريس المنطقة. ويظل هذا المنزل على الصخر لمدة تزيد عن 100 عام، متحديًا الزمن والعناصر الطبيعية.

ويمثل Buffa di Perrero لغزًا مثيرًا للدهشة للزوار الذين يتسائلون عن كيفية بناء هذا المنزل الصغير على جدار صخري عمودي، مع سقف مائل ومدخلين ونوافذ أربعة. الأمر الذي أضاف إلى تعقيد اللغز هو عدم وجود باب خلفي يؤدي إلى طريق وصول أسهل.

بالرغم من المساحة الضيقة داخل الكوخ، يتسم Buffa di Perrero بجاذبية خاصة، حيث يتيح للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة للدولوميت والتأمل في التفاصيل المعمارية الرائعة لهذا البناء الفريد في عالمه.

هذا الإنجاز الهندسي الفريد يستحق التقدير كتحفة تجمع بين تميز الطبيعة وإبداع الإنسان، مما يظل Buffa di Perrero محط أنظار الزوار ومحط إعجابهم بتوازنه الرائع بين الجمال والصمود.