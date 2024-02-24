الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليابان تودع تقليداً قديماً... "مهرجان الرجل العاري" إلى زوال بعد 1000 عام: ما السبب؟ (فيديو)

منوعات
2024-02-24 | 11:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليابان تودع تقليداً قديماً... &quot;مهرجان الرجل العاري&quot; إلى زوال بعد 1000 عام: ما السبب؟ (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليابان تودع تقليداً قديماً... "مهرجان الرجل العاري" إلى زوال بعد 1000 عام: ما السبب؟ (فيديو)

يقترب "مهرجان الرجل العاري" أو Naked Man Festival في اليابان من نهايته بعد أكثر من ألف عام على الاحتفال به بسبب انخفاض عدد الشباب في البلاد.
 
وأعلن المسؤولون أن مهرجان "سومين ساي" أو Somin-sai، الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، والذي يشهد تصارع مئات الرجال الذين يرتدون ملابس ضيقة في درجات حرارة متجمدة، أقيم للمرة الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي.
 
وأوضح دايجو فوجينامي، رئيس كهنة معبد كوكوسيكيجي حيث أقيم الاحتفال: "يعود هذا القرار إلى شيخوخة الأفراد المشاركين في المهرجان ونقص الخلفاء".
 
وأضاف: "بينما تم بذل الجهود لمواصلة المهرجان بأفضل ما في وسعنا، من أجل منع الإلغاءات أو الاضطرابات في اللحظة الأخيرة في المستقبل، فقد تم اتخاذ قرار إلغاء المهرجان نفسه".
 
وتأتي النهاية المأساوية للمهرجان على الرغم من المحاولات اليائسة التي بذلها المسؤولون لإبقائه على قيد الحياة، بما في ذلك السماح للنساء بالمشاركة في الاحتفال القديم.
 
وشهدت معركة سومين ساي الأخيرة انضمام عشرات النساء إلى مئات الرجال لطرد الأرواح الشريرة خلال العام المقبل، على الرغم من أن النساء أُمرن بارتداء ملابسهن بالكامل جنبًا إلى جنب مع نظرائهن الذكور الذين يرتدون ملابس بيضاء.
 
ومُنعت النساء أيضًا من حضور جزء المهرجان الذي يتسم بأكبر قدر من الاتصال الجسدي، حيث يتصارع الرجال شبه العراة مع بعضهم البعض للمطالبة بحقيبة من الجوت تسمى "سومينبوكورو"، والتي يقال إنها تعد بالحبوب الغنية.
 
ويُقام المهرجان عادة في اليوم السابع من السنة القمرية الجديدة عندما يُعتقد أن الإلهة الأم الصينية خلقت البشرية.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

مهرجان الرجل العاري

Naked Man Festival

اليابان

نهاية

ألف عام

الاحتفال

انخفاض

الشباب

البلاد

مصارعة

الرجال

مهرجان سومين ساي.

LBCI التالي
قبل أسابيع من عيد ميلاده التاسع... فقد قدرته على الكلام ثم رحل بعد 4 أيام وهذه قصته!
استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-01

هيئة الإذاعة اليابانية: زلزال يضرب وسط اليابان وصدور تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي

LBCI
خبر عاجل
2024-02-23

نهاية الجزء الاول من مباراة لبنان وسوريا في انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم منتخب لبنان بنتيجة 51 36

LBCI
أخبار دولية
2024-02-22

وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد إمام تونسي "متطرف" من البلاد

LBCI
منوعات
2024-02-21

نهاية مأساوية لطفلة صغيرة... كانت تحفر حفرة في الرمل وبعد دقائق وقعت الفاجعة! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:44

"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)

LBCI
منوعات
07:55

أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)

LBCI
منوعات
07:21

حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!

LBCI
منوعات
05:00

قبل أسابيع من عيد ميلاده التاسع... فقد قدرته على الكلام ثم رحل بعد 4 أيام وهذه قصته!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:19

بشعرٍ طويل ومنسدل على كتفيه... ظهور نادر لإبن نوال الزغبي مع والدته (صور)

LBCI
موضة وجمال
10:38

أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)

LBCI
منوعات
2024-02-21

نهاية مأساوية لطفلة صغيرة... كانت تحفر حفرة في الرمل وبعد دقائق وقعت الفاجعة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2024-02-23

تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة لبنان وسوريا ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة عبر شاشة الـLB2

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان افتتح مسيرته بفوزه على سوريا ويضرب موعدا مع المنتخب البحريني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

التغير المناخي يضرب موسم التزلج في اوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:55

أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)

LBCI
منوعات
07:21

حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!

LBCI
فنّ
04:19

بشعرٍ طويل ومنسدل على كتفيه... ظهور نادر لإبن نوال الزغبي مع والدته (صور)

LBCI
فنّ
04:15

نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!

LBCI
منوعات
15:53

خطفه وقتله بالخطأ... بعد العثور على أجزاء من جثمان الطالب المصري هوية الفاعل كُشفت: قطّع جثته ثم نعاه على فيسبوك!

LBCI
آخر الأخبار
16:06

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: مبعوث بايدن حذر نتنياهو أن واشنطن ودولا عربية ستمضي بالخطط إن لم تتحرك إسرائيل

LBCI
فنّ
04:13

نانسي عجرم في أوّل تعليق بعد صورتها مع الإسرائيلي: تفاهات بعض الموتورين

LBCI
حال الطقس
02:05

طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More