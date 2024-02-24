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الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!

منوعات
2024-02-24 | 15:59
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الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!
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الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!

شاركت مجرمة من ولاية أوهايو الأميركية صورًا لنفسها وهي تستمتع بعطلة على شاطئ البحر الكاريبي، بعد أن تركت ابنتها الصغيرة في المنزل بمفردها لتموت من الجوع والعطش.
 
وتواجه كريستل كانديلاريو، البالغة من العمر 32 عامًا، السجن مدى الحياة بعد اعترافها بالذنب في جريمة القتل العمد لابنتها الرضيعة جايلين، بحسب موقع "ديلي ميل".
 
وفي إحدى الصور التي تمت مشاركتها بعد ثلاثة أيام من هجر ابنتها لمدة 10 أيام، شوهدت كريستل وهي تبتسم على شاطئ رملي أبيض وهي ترتدي نظارة شمسية وقميصًا أبيض، وعلقت عليها: "الوقت الذي تستمتع به هو الوقت الحقيقي الذي تعيشه".
 
وفي الوقت نفسه، كانت طفلتها البالغة من العمر 16 شهرًا متوفيةً في كومة من قذارتها، وتبيّن من مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كايوهوغا أن الطفلة الصغيرة توفيت بسبب الجوع والجفاف الشديد.
 
وفي ختام صفقة الإقرار بالذنب الخاصة بها هذا الأسبوع، وصف ممثلو الادعاء أفعالها بأنها "واحدة من تلك القضايا التي لا يمكن تصورها حقًا والتي ستظل عالقة في الذهن لسنوات عديدة قادمة".

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