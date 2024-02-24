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أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته

منوعات
2024-02-24 | 16:23
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أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته
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أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته

تعيش العديد من الأسر تحديات يومية، ومن بين هذه التحديات تأتي قصة الأب آندي هاموند، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي وقع ضحية إدمان قاتل لمشروبات الطاقة، والذي يهدد الآن حياته.
 
بدأت مأساة هاموند عندما كان مراهقًا، حيث بدأ في تناول مشروبات الطاقة وسرعان ما تحولت هذه العادة إلى إدمان. ويروي هاموند قصة انجذابه إلى هذه المشروبات، حيث كان يعتبرها "رائعة" في بداية الأمر، ولكن الأمور تطورت بسرعة إلى تناوله كميات كبيرة يوميًا على مدى عقدين من الزمن.
 
وبدأ هاموند إدمانه بشرب عبوة واحدة يوميًا، ولكن مع مرور الوقت، زاد استهلاكه لتصل إلى أربع عبوات يوميًا. وكانت هذه العادة تستمر لسنوات، حتى واجه الأب تحديات صحية خطيرة.
 
وفي كانون الأول الفائت، لاحظ هاموند وجود دم في بوله، وخضع لعدة فحوصات وعلاجات بسبب التهابات حادة في المثانة. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا، حيث انهار فجأة في منزله، مما استدعى نقله إلى مستشفى جامعة هارتلبول في بريطانيا.
 
وكشفت الفحوصات الطبية عن وجود حصوات في الكلى بحجم 4 ملليمترات، ما أدى إلى آلام حادة ومضاعفات صحية خطيرة.
 
وبات هاموند الآن يعيش في حالة من القلق والخوف على حياته بسبب إدمانه الذي لم يعد يحمل فقط عبئًا نفسيًا واجتماعيًا، ولكن أيضًا يشكل تهديدا حقيقيا لصحته وحياته.
 

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