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حماية الحديقة من الفئران تُعدّ هاجسًا لدى المزارعين... إليكم هذه الخطوات لضمان مساحة خالية من هذه المخلوقات

حماية الحديقة من الفئران تُعدّ هاجسًا لدى المزارعين... إليكم هذه الخطوات لضمان مساحة خالية من هذه المخلوقات



لا تعتبر الفئران حشرات فحسب، بل تعتبر أيضًا كابوسا للمزارعين الذين يحاولون الحفاظ على مساحة خارجية، خصوصا خلال الأشهر الباردة من العام.



وفي التفاصيل، تسبب الفئران بإحداث الفوضى في الحدائق عن طريق خدش النباتات وتدمير الجذور لتخبئة الطعام الخاص بها.



ومع ذلك، كشف أحد خبراء الحيوانات عن طريقة فعالة وطبيعية لطرد الفئران من الحدائق، حيث اقترح "سام براينت"، استخدام بعض النباتات والزهور لردع الفئران، لأن روائحها التي يستمتع بها البشر يمكن أن تكون مروعة للفئران.



وذكر براينت أن رائحة النعناع تزعج الفئران، وقد تكون زراعتها حول محيط الحديقة فكرة جيدة لإبعادها، ومع ذلك، يمكن أن ينمو النعناع بسرعة بمجرد زراعته في الأرض، لذلك من المهم التأكد من عدم نموه الزائد.



كما تُعتبر رائحة أزهار النرجس البري رادعًا ممتازًا بوجه الفئران، وهناك طريقة طبيعية أخرى يمكن استخدامها وهي زراعة نبات القطيفة بجوار المحاصيل، لأنها تولد رائحة تجدها الفئران كريهة. المصدر