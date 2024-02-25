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بعد إنهاء علاقتها به بدأ بمطاردتها بشكل مرعب... إليكم ما عاشته هذه المرأة بسبب هوس صديقها السابق

منوعات
2024-02-25 | 08:18
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بعد إنهاء علاقتها به بدأ بمطاردتها بشكل مرعب... إليكم ما عاشته هذه المرأة بسبب هوس صديقها السابق
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بعد إنهاء علاقتها به بدأ بمطاردتها بشكل مرعب... إليكم ما عاشته هذه المرأة بسبب هوس صديقها السابق

بعد إنهاء علاقتها به بدأ بمطاردتها بشكل مرعب... إليكم ما عاشته هذه المرأة بسبب هوس صديقها السابق

كشفت امرأة كيف عاشت في خوف لسنوات بعد أن بدأ شريكها السابق المهووس بمطاردتها، ما أجبرها على التنقل بصورة دائمة في كل أنحاء المملكة المتحدة.

وفي التفاصيل، التقت "فيكتوريا مولفيهيل"، التي تعمل في الزراعة، بـ"جوناثان هارلي"، في حفل عام 2019 وبدأت حينها مرحلة المواعدة، ولكن سرعان ما أدركت أنه كان عرضة لتقلبات مزاجية وكان يشعر بغيرة مرضية دائما.

وبعد عامين وصلت العلاقة إلى نهايتها، وبدأ هارلي في مطاردتها بشكل مرعب، حيث كان يضايقها يوميًا ويحاول طردها من الوظائف ويهددها بإيذاء أحبائها، ما استدعى انتقال فيكتوريا مرات عدة في أنحاء البلاد خوفا على حياتها ولكنه كان يتعقبها في كل مرة.

وفي محاولة منها للابتعاد عن هارلي، قامت فيكتوريا بحظر رقمه وانتقلت إلى كامبريدج، ولتجنب معرفته بذلك، لم تخبر أحداً بمكان انتقالها.

وقالت فيكتوريا إنها حصلت على وظيفة في مزرعة جديدة، لكنه كان يتصل بها من هواتف جديدة كل دقيقة معتمدا لهجات غريبة من مقاطعات مختلفة. 

وفي أحيان أخرى كان هارلي يستخدم صوتًا مختلفًا ويدعي أنه رجل التقت به فيكتوريا في حفلة، وكان الأمر جنونيا لأنه كان ينجح في انتحال الشخصيات وتسبب مرات عدة في خسارة وظائفها. 

وبعد غرس الخوف فيها لأكثر من عام، تم القبض على هارلي في النهاية وسجنه في تشرين الأول الفائت، لكن فيكتوريا كشفت أن الآثار لمطاردته لها طويلة الأمد.
 

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