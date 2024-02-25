فيل صغير وردي يلفت انتباه السياح أثناء إحدى رحلات السفاري في جنوب إفريقيا (فيديو)

فيل صغير وردي يلفت انتباه السياح أثناء إحدى رحلات السفاري في جنوب إفريقيا (فيديو)

التقط أحد السياح خلال رحلات السفاري في جنوب إفريقيا لقطات لفيل وردي صغير نادر وهو يقفز ويلعب مع الفيلة الرمادية في حفرة مائية في حديقة كروغر الوطنية.



وقال علماء الأحياء البرية إن الفيل الوردي البالغ من العمر عام واحد تقريبًا وُلد مصابًا بالمهق، وهي حالة وراثية نادرة حيث يتوقف الجسم عن إنتاج صبغة الجلد المعروفة باسم الميلانين، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار ضارة.



ولاحظ الباحثون أن بعض الأنواع تتجنب هذه الولادات النادرة، ولكن يبدو أن الفيلة في كروغر تحمي فيلها الوردي بشكل كبير.



كما يمكن رؤية الفيلة من خلال مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا كبيرا بين المتابعين، وهي تتدحرج وتلعب مع الفيل الوردي الصغير في حفرة مائية في الحديقة الوطنية.