عدد خياناته الزوجية لا يستطيع حصره ضمن رقم معقول... فهل تكون شريحة نيورالينك الحل لإدمانه الجنسي؟

عدد خياناته الزوجية لا يستطيع حصره ضمن رقم معقول... فهل تكون شريحة نيورالينك الحل لإدمانه الجنسي؟

تساءل رجل يعاني من الإدمان على الاتصال الجنسي عما إذا كانت شريحة نيورالينك قادرة على مساعدته في التخلص من حاجته المستمرة إلى خيانة زوجته.



وقال الرجل الذي يأمل أن تتمكن شريحة نيورالينك الدماغية التي ابتكرها ايلون ماسك، من علاجه من نوبات الخيانة التي لا نهاية لها لإنقاذ زواجه.



وعلى الرغم من أن الإدمان الجنسي يعتبر مرضًا، إلا أن علماء النفس يقولون إنه شيء يمكن للشخص التغلب عليه من خلال العلاج، ما يعني أن زراعة شرائح الدماغ قد لا تكون الطريقة الأكثر فعالية للبقاء مخلصًا ضمن زواجه.



ويُذكر أن شركة نيورالينك استطاعت زرع أول شريحة لها الشهر الفائت والتي تسمح للأشخاص المصابين بالشلل الرباعي بالتحكم بأفكارهم، ومع ذلك، على الرغم من كل قدراتها المحتملة، فإن علاج الصحة العقلية لشخص ما، وخاصة حاجته إلى الخيانة الزوجية، ليس واحدًا من قدراتها.



وقال الرجل إنه خان زوجته وفق عدد مرات خيالي، وادعى أنه تلقى علاجًا لعلاج إدمانه الجنسي، لكنه لا يزال يجد صعوبة في التوقف، موضحا أنه يفكر في زرع شريحة الدماغ لمساعدته في علاج الإدمان.