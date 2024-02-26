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رجل تسبب بإزعاج جيرانه... ليلة صاخبة مع إحدى الشابات وأصوات أشبه بذبح حيوان!

منوعات
2024-02-26 | 03:22
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رجل تسبب بإزعاج جيرانه... ليلة صاخبة مع إحدى الشابات وأصوات أشبه بذبح حيوان!
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رجل تسبب بإزعاج جيرانه... ليلة صاخبة مع إحدى الشابات وأصوات أشبه بذبح حيوان!

رجل تسبب بإزعاج جيرانه... ليلة صاخبة مع إحدى الشابات وأصوات أشبه بذبح حيوان!

بعد الانتقال إلى منطقة جديدة، أخبر رجل عن حرصه على تكوين انطباع جيد لدى الجيران، ولكن العلاقة الجنسية الصاخبة التي قضاها طوال الليل قد دمرت بالتأكيد أي فرصة لذلك.

وشرح الرجل عبر حديث خاص لموقع "ذا صن" أن صوت شريكته أثناء ممارسة العلاقة ليلا كان صاخباً للغاية، ما جعله متأكدا من أنهما أيقظا الجيران.

وكان الرجل البالغ 29 عاما قد انتقل إلى منزله حديثاً عندما أحضر امرأة كان يتمنى قضاء ليلة معها منذ زمن طويل.

ومع ذلك، كانت ليلة ممتعة للغاية بالنسبة له، ولكن بعد أن أخذ الرجل الشابة إلى الطابق العلوي للاستمتاع بعلاقة حميمة، لم يكن يتوقع الأصوات التي أصدرتها الأخيرة لدرجة بدا الأمر وكأنه يذبح حيوانًا.

لا بد أن الأمر كان سيئًا للغاية لأن الجيران قرعوا على الجدران طلبا للهدوء، ولكن ذلك لم يجعل حبيبته تهتم أو تهدأ، بل اعتقدت أن الوضع برمته كان مضحكا.

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