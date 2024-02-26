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o
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رجل خمسيني يخسر علاقاته العاطفية للسبب نفسه... وما علاقة مظهره؟
منوعات
2024-02-26 | 03:30
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رجل خمسيني يخسر علاقاته العاطفية للسبب نفسه... وما علاقة مظهره؟
رجل خمسيني يخسر علاقاته العاطفية للسبب نفسه... وما علاقة مظهره؟
اشتكى رجل من مظهره الجميل، كونه يمنعه من إقامة علاقة صحية مع شريكة مناسبة، وفق ما نقله موقع "
ذا صن
" الالكتروني.
وفي التفاصيل، يبلغ الرجل من العمر 53 عامًا، ويهتم دائمًا بصحته البدنية، ولكن العام الفائت، انتهت علاقته التي دامت أربع سنوات حيث كانت شريكته حينها مقتنعة بأنه سوف يخونها، على الرغم من أن ذلك لم يخطر على باله قط.
كما ذكر الرجل أنها ليست المرة الأولى التي يحصل هذا النوع من الحوادث معه، إذ انتهت علاقاته السابقة لأسباب مماثلة.
وقال الرجل إنه كان وما زال محط إعجاب النساء، حيث يبدو أصغر من عمره، ولكنه كبر الآن ويريد شريكة طويلة الأمد.
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