الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!

منوعات
2024-02-26 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!

بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!

اعتقدت "دانيال ييغر" ذات مرة أنها لن تتمكن أبدًا من إنجاب الأطفال كونها شُخصت عام 2012، بسرطان عنق الرحم في المرحلة الأولى، وكانت تخشى ألا تحمل أبدًا بسبب العلاج والمضاعفات المحتملة التي قد تؤثر على خصوبتها.

ولذلك، عندما حملت في عام 2013، غمرتها الفرحة هي وزوجها مايكل، ولكنها لم تتخيل أنه بعد أشهر عدة سيموت طفلها بعد تكتّم القابلة عن العلامات التي تشير إلى تباطؤ ضربات قلبه.

وبينما كانت ييغر، البالغة من العمر 28 عامًا، قد خضعت للرعاية طوال فترة حملها مع القابلة "كريستي كولينز"، إلا أنها لم تكن على علم بأن الأخيرة تمارس مهنتها من دون ترخيص.

وبعد أن واجهت ييغر صعوبة في العثور على طبيب توليد، شعرت بالراحة مع كولينز وبناءً على نصيحة أحد الأصدقاء، فكرت في التعامل مع قابلة. 

وفي التفاصيل، عندما أصرّت والدة ييغر على أن هناك خطأ ما، أرسلت كولينز مريضتها لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لإقناعها بأن كل شيء على ما يرام، لتظهر لها جسديًا أن طفلها بخير.

وعند خضوع ييغر إلى الموجات فوق الصوتية اتضح أنه يكن لدى ابنها السائل الأمنيوسي، ويعمل الأخير كحاجز وقائي حول الجنين، ينظم درجة الحرارة في الرحم ويوفر للجنين التغذية الأساسية ومن دونه لا تنمو رئتا الطفل بشكل صحيح، ما يسبب مشاكل في التنفس عند الولادة.

وقالت ييغر إن القابلة طلبت منها شرب المزيد من الماء، والذهاب في نزهة على الأقدام ثم العودة إلى المنزل والاستحمام، كما وصفت لها خليطًا عشبيًا وأرسلت الزوجين إلى المنزل باستخدام جهاز محمول بالموجات فوق الصوتية لمراقبة معدل ضربات قلب طفلهما، وعندما استفسرت المرأة عن الحاجة لاستشارة طبيب، رفضت كولينز الأمر. 

وبنية مساعدة النساء الأخريات على تجنب مأساتها، كانت ييغر صريحة جدًا من أجل تغيير القوانين المتعلقة بالقبالة، وتنشر باستمرار هذه القصة بهدف توعية الأهل خصوصا بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة على وفاة ابنها.

وأصدرت محكمة لوس أنجلوس الأميركية قرارا قضى بسجن كولينز ثلاث سنوات تحت المراقبة في كانون الثاني 2012، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار تقريباً، بسبب ممارستها المهنة من دون ترخيص.
 

آخر الأخبار

منوعات

سنوات

طفلها

الولادة...

قصتها

المؤثرة!

LBCI التالي
ناشطون يرفعون لافتة على واجهة فندق "لوي فويتون" المستقبلي في باريس: "غرّموا الأغنياء"! (صورة)
رجل خمسيني يخسر علاقاته العاطفية للسبب نفسه... وما علاقة مظهره؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-21

زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-17

سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-15

إضراب في مخيمات الشمال بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان على غزة

LBCI
منوعات
2024-01-06

ربما كانت مفقودة أو ميتة... بعد مرور 9 سنوات عثروا عليها في مكان صادم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:45

الجزائر تفتح رسميا ثالث أكبر مسجد في العالم... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
04:13

ناشطون يرفعون لافتة على واجهة فندق "لوي فويتون" المستقبلي في باريس: "غرّموا الأغنياء"! (صورة)

LBCI
منوعات
03:30

رجل خمسيني يخسر علاقاته العاطفية للسبب نفسه... وما علاقة مظهره؟

LBCI
منوعات
03:22

رجل تسبب بإزعاج جيرانه... ليلة صاخبة مع إحدى الشابات وأصوات أشبه بذبح حيوان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:39

اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)

LBCI
منوعات
07:32

ما اكتشفته عن طريق حملها صدمها... والألم كان شبيها بعوارض الدورة الشهرية: هذا ما اكتشفه الأطباء!

LBCI
منوعات
2024-02-23

في موقف مضحك... انفجر خزان الجعة بأحد العاملين ورماه أرضاً! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-22

اقتحمت متجراً للكلاب وقامت بأعمال عنيفة... وهذا ما فعلته مع سائحة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:39

اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صراع شيعي - شيعي في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:52

وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا

LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
اخبار البرامج
16:45

تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!

LBCI
أخبار لبنان
03:50

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:38

الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
03:29

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
11:26

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More