ناشطون يرفعون لافتة على واجهة فندق "لوي فويتون" المستقبلي في باريس: "غرّموا الأغنياء"! (صورة)

أفاد مصدر في شرطة باريس أن ثلاثة ناشطين أوقفوا السبت لمشاركتهم في رفع لافتة كبيرة عليها عبارة "غرّموا الأغنياء" بالإنكليزية ("Tax The Rich") على واجهة الفندق الفاخر المستقبلي لمجموعة "لوي فويتون" في شارع الشانزليزيه.

ووفق وكالة فرانس برس، نجح عشرات الناشطين من جمعية "أتاك" التي تناضل من أجل العدالة الضريبية والاجتماعية والبيئية، في رفع لافتة من أعلى الفندق المستقبلي الخاص بمجموعة المنتجات الفاخرة بعد ظهر السبت.

والفندق المقرر افتتاحه في العام 2026، متاخم لمتجر "لوي فويتون" الرئيسي. ومشروع الفندق دفع جمعية "أتاك" لإطلاق حملة بعنوان "الأرباح الفائقة، الأثرياء جداً، الظلم الكبير".

وأوضح أحد الناشطين لوكالة فرانس برس السبت أن الحملة تستهدف الرئيس التنفيذي لمجموعة "ال في ام اتش" برنار أرنو وترمي إلى "التنديد بثرائه الفاحش والهدايا التي تلقاها من السلطات العامة".