شكّها في زوجها كان صحيحاً... وضع لها "السمّ" في الفطور مُستخدماً هذه الحبوب! (صور)

اشتبهت امرأة من ولاية تكساس الأميركية في أن زوجها كان يضع لها السّمّ أثناء تناول الإفطار في السرير، الأمر الّذي جعلها تنزف، فقضت أسابيع في جمع الأدلة على أنه زرع أدوية محفزة للإجهاض في مشروباتها.

وبدأت كاثرين هيرينغ، 39 عامًا، تشعر بالقلق حيال زوجها السابق ماسون في شباط 2022، عندما واجهها بعد ما يقرب من عقد من الزواج، مُطالباً بالانفصال.

وكانت هيرينغ قد ضبطته مؤخرًا وهو يرسل رسالة نصية إلى حبيبته السابقة التي أقسم على قطع الاتصال بها، ولكن عندما واجهته، أخبرها أنه بحاجة إلى العمل على نفسه وغادر.

وقالت هيرينغ: "لقد بدأ يتصرف بغرابة شديدة ولم يخبرني بما يحدث".

ولدى الزوجان طفلين، على الرغم من أن ماسون قد أعرب سابقًا عن عدم رضاه عن الحمل.

وقامت هيرينغ بجمع عينات من السائل بدقة، وأرسل موريتز ستة منها إلى المختبر للاختبار.