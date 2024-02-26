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كلبة تتسبب بكابوس لمالكتها... وهذا مصير أموال الأخيرة! (صورة)

منوعات
2024-02-26 | 07:53
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كلبة تتسبب بكابوس لمالكتها... وهذا مصير أموال الأخيرة! (صورة)
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كلبة تتسبب بكابوس لمالكتها... وهذا مصير أموال الأخيرة! (صورة)

كلبة تتسبب بكابوس لمالكتها... وهذا مصير أموال الأخيرة! (صورة)

تسببت كلبة امرأة في حدوث فوضى داخل منزلها، حيث التهمت الأخيرة  حوالي مئة جنيه إسترليني من مدخرات مالكتها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، تمكّنت الكلبة بطريقة ما من الدخول إلى الوعاء الموجود بجانب سرير "جوسلين هورن"، حيث كانت تدخر المال، والتهمت كل الأوراق النقدية التي وجدتها هناك.

وعند عودتها من العمل، اعتقدت هورن أن شريكها  كان يمازحها عندما أخبرها عما جرى بالمال، ولكن بعد اكتشافها ورقة نقدية ممزقة بقيمة 20 جنيه إسترليني في غرفتها، صدّقت ما جرى فعلا.

وفي صباح اليوم التالي، مرضت الكلبة وبدأت تتقيأ بقايا النقود في المطبخ، الأمر الذي جعل الكارثة أسوأ بكثير.
 

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