بعد مساعدتها لصديق العائلة... امرأة تكتشف إشاعة صادمة عنها منتشرة ضمن محيطها السكني!

بعد مساعدتها لصديق العائلة... امرأة تكتشف إشاعة صادمة عنها منتشرة ضمن محيطها السكني!



أوضحت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، أنها متزوجة منذ 20 عامًا، وأنها لا تزال تحب زوجها بجنون، وبسبب مرض عقلي لا يستطيع الأخير العمل، لذلك هي تعيل العائلة.



وتابعت المرأة أنها حصلت على وظيفة ذات أجر مرتفع، وتعمل غالبا من المنزل، وفي حين أن الأسرة سعيدة في مسكنها الجديد بعد انتقالها، إلا أن جارتها بدأت بإزعاجها كونها فضولية بشكل لا يصدق.



وقالت المرأة إن صديقًا للعائلة مرّ بفترة صعبة بسبب أزمات مالية، طلاق واكتئاب، لذا قررت مع زوجها إخراجه من هذا الوضع من خلال دعوته للعيش في غرفة نومهما الاحتياطية، حتى يتمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى.



وكان الأمر يسير بشكل جيد بالنسبة للعائلة، لكن المرأة لاحظت أنها كانت تتلقى نظرة غريبة من قبل جيرانها أثناء التسوّق ذات يوم وقررت مواجهتهم، ليتّضح أن جارتها نشرت شائعات سيئة عنها في الحي.



وكان مفاد الشائعات أن المرأة تعيش مع رجلين، وأنها سيئة الأخلاق والسمعة ما استدعى مواجهتها للجارة وإخبارها أن أي شخص تدعوه إلى منزلها ليس من شأنها كما قامت بتهديدها بحال كرّرت ما فعلته.