فرنسا تُرحّل إماماً تونسياً بعد تصريحات مثيرة للجدل: اعتبر علم البلاد "شيطانيا"!

قامت الدولة الفرنسية بترحيل إمام (رجل دين) تونسي زُعم أنه وصف علم البلاد بـ"الشيطاني".

ونُقل محجوب محجوبي، 52 عاما، جوا إلى شمال أفريقيا بعد 12 ساعة فقط من اعتقاله بسبب خطبه التي قيل إنها تتعارض مع القيم الفرنسية.

ويُنظر إلى ترحيله يوم الخميس الماضي على أنه دليل على قوانين الهجرة الصارمة التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان فيديو المحجوبي قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أشار إلى علم فرنسا ثلاثي الألوان باعتباره "شيطانيًا".

وتم القبض عليه وترحيله على الرغم من إقامته في البلاد منذ الثمانينيات وقام بتربية خمسة أطفال هناك.

وعلى عكسهم، لم يكن يحمل الجنسية الفرنسية وتم إلغاء تصريح إقامته.

وجاء في الأمر الرسمي بطرد السيد المحجوبي أنه أعطى في خطبه صورة "رجعية وغير متسامحة وعنيفة" للإسلام من شأنها أن تشجع السلوك ضد القيم الفرنسية، والتمييز ضد المرأة، و"التوترات مع الجالية اليهودية" و"التطرف الجهادي".