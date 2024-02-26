منظمة التجارة العالمية تقدّم صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار... والهدف مساعدة سيدات الأعمال في البلدان النامية

منظمة التجارة العالمية تقدّم صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار... والهدف مساعدة سيدات الأعمال في البلدان النامية

أطلقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، النيجيرية "نغوزي أوكونجو إيويالا" الأحد، صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.



وجاء هذا الإعلان عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المقرّر استمراره حتى 29 شباط في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وسيساعد الصندوق الشركات التي تديرها نساء في البلدان النامية والبلدان الأكثر فقراً على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالهن على الإنترنت بشكل أوسع.



كذلك، أعرب وزير التجارة السعودي "ماجد القصبي" عن دعمه لمبادرة منظمة التجارة العالمية، واصفاً إياها بـ"خطوة مهمة"، وقال إنّ السعودية "ملتزمة بدعم تمكين النساء".



ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، تعدّ التجارة الرقمية، وبشكل أكثر تحديداً تجارة الخدمات الرقمية، القطاع الأسرع نمواً في التجارة الدولية، إذ إنّها تنمو بنسبة 8 في المئة في المتوسّط منذ العام 2005.



من جهتها، قالت إيويلا "على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت نساءً سيدات أعمال في العديد من الدول والقارات، جميعهن لديهن أفكار جديدة ومختلفة، ويصدّرن منتجاتهن أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالمية".



