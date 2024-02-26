وفاة رجل الأعمال البريطاني اللورد جاكوب روتشيلد عن عمر يناهز 88 عاما

توفي اليوم الإثنين المصرفي ورجل الأعمال البريطاني اللورد جاكوب روتشيلد، عن عمر يناهز 88 عاما، وجاء ذلك بحسب ما نشرته صفحة عقارات واديسون، التي تديرها مؤسسة روتشيلد.وجاء في منشور نشر على صفحة واديسون في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بحزن عميق تعلن مؤسسة روتشيلد وعقارات واديسون وفاة اللورد روتشيلد، رجل الأعمال والزعيم الثقافي. ستفتقده عائلته وزملاؤه والعديد من الأصدقاء بشدة".وجاكوب روتشيلد هو رجل أعمال بريطاني من أصل يهودي، ينتمي لعائلة روتشيلد اليهودية النافذة، إحدى أغنى العائلات في العالم. وبدأ جاكوب مسيرته المهنية في بنك العائلة عام 1963، وبعد ذلك أصبح أحد مؤسسي مجموعة شركات التأمين، وفي العام 2002، منحته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وسام الاستحقاق.وعائلة روتشيلد هي سلالة من المصرفيين في أوروبا ومن الشخصيات البارزة ذات الأصل اليهودي، يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثامن عشر. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تعتبر العائلة من أغنى العائلات وأكثرها نفوذا في العالم.