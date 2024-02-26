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جمعتها علاقة حميمة مع أخيها غير الشقيق وعاشا في منزلها سراً... ولكن ما فعلته لاحقاً لم يمنعها من الابتعاد عنه!

جمعتها علاقة حميمة مع أخيها غير الشقيق وعاشا في منزلها سراً... ولكن ما فعلته لاحقاً لم يمنعها من الابتعاد عنه!







وأوضحت الشابة أنها تخشى من رد فعل عائلتها إذا اكتشفوا علاقتهما، وفق موقع



وكان الشابان قد التقيا في أواخر سن المراهقة عندما تزوجت والدة الشاب من والد الشابة.



وقالت الشابة البالغة من العمر 34 عاماً: "لقد كنا أصدقاء دائمًا، ثم بدأ منذ عامين بمساعدتي للتخلص من علاقتي السابقة السيئة. وكان داعمًا وصديقًا حقيقيًا".



واعترفت أنها بعد انفصالها عن شريكها السابق، تقرّبت من أخيها غير الشقيق البالغ من العمر 36 عاماً، والذي كان عاطفياً معها، وأقاما علاقة جنسية كانت الأفضل بالنسبة لها.



وقبل أن يقررا الانفصال من أجل تجنب المشاكل العائلية، كانا يعيشان معاً بالسر في منزل الشابة.



وبعدها، أوضحت الشابة أنها بدأت بمواعدة رجل آخر وتخطط لإكمال حياتها معه، لأنها على يقين أن علاقتها مع أخيها غير الشقيق لن تتطور.



ولكنها اعترفت أنها رغم مواعدتها لرجل آخر، أقامت علاقة مع أخيها غير الشقيق ثلاث مرات، لأنها لم تستطع الابتعاد عنه. اعترفت شابة أنها لا تستطيع منع نفسها من التوقف من إقامة علاقة جنسية مع أخيها غير الشقيق، رغم محاولاتها الفاشلة في التعرف على رجل آخر.وأوضحت الشابة أنها تخشى من رد فعل عائلتها إذا اكتشفوا علاقتهما، وفق موقع "ذا صن" وكان الشابان قد التقيا في أواخر سن المراهقة عندما تزوجت والدة الشاب من والد الشابة.وقالت الشابة البالغة من العمر 34 عاماً: "لقد كنا أصدقاء دائمًا، ثم بدأ منذ عامين بمساعدتي للتخلص من علاقتي السابقة السيئة. وكان داعمًا وصديقًا حقيقيًا".واعترفت أنها بعد انفصالها عن شريكها السابق، تقرّبت من أخيها غير الشقيق البالغ من العمر 36 عاماً، والذي كان عاطفياً معها، وأقاما علاقة جنسية كانت الأفضل بالنسبة لها.وقبل أن يقررا الانفصال من أجل تجنب المشاكل العائلية، كانا يعيشان معاً بالسر في منزل الشابة.وبعدها، أوضحت الشابة أنها بدأت بمواعدة رجل آخر وتخطط لإكمال حياتها معه، لأنها على يقين أن علاقتها مع أخيها غير الشقيق لن تتطور.ولكنها اعترفت أنها رغم مواعدتها لرجل آخر، أقامت علاقة مع أخيها غير الشقيق ثلاث مرات، لأنها لم تستطع الابتعاد عنه.