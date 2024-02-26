الكلمات العربية المنقوشة على فستانها كادت أن تودي بحياتها.... حاصروها في الشارع وهددوها بقطع رأسها! (فيديو)

الكلمات العربية المنقوشة على فستانها كادت أن تودي بحياتها.... حاصروها في الشارع وهددوها بقطع رأسها! (فيديو)



أظهرت لقطات مرعبة اللحظة التي هدد فيها حشد من الناس بقطع رأس امرأة مذعورة بعد أن اتهموها بارتداء فستان مكتوب عليه آيات قرآنية في باكستان.



واحتشد مئات الرجال الغاضبين حول مطعم في مدينة لاهور بشرق البلاد بعد أن خلطوا بين الكلمة العربية "حلوة" المنقوشة على فستان إحدى المتسوقات وبين آيات قرآنية.



وشوهدت المرأة وهي ترتعد من الخوف عندما بدأ الرجال في تهديدها، وطلبوا منها خلع ملابسها، قبل إغلاق المؤسسة ومحاولة ضباط الشرطة تهدئة المخالفين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



كما حاولت ضابطة شجاعة أن تتفاهم مع الرجال، وتطلب منهم "الإيمان بالشرطة" وعدم تطبيق القانون بأيديهم، حتى مع تضخم الحشد وبدء ترديد شعار يعني "هناك عقوبة واحدة فقط لهؤلاء الذين يشتمون النبي - قطع الرأس".



وبعد ذلك، دخلت الضابطة في الشرطة، التي تم تحديدها على أنها مساعدة المشرف "سيدة شهربانو نقفي"، المطعم وتمكنت من إبعاد المرأة، التي تمت تغطيتها بملابس باللون الأسود، لحمايتها من الرجال المتجمعين في الخارج.



وقالت الضابطة لبي بي سي: "لم يكن أحد يعرف في الواقع ما هو مكتوب على الفستان، كان الإنجاز الرئيسي هو محاولة إخراج تلك المرأة من المنطقة للتأكد من أنها آمنة."



وفي مقطع فيديو ثان، تظهر المرأة في الحجز، محاطة بالشرطة ورجال الدين الإسلامي الذين أكدوا أن لباسها لم يكن مطبوعا بآيات قرآنية وأنها بريئة.



وكان جهها مغطى، ونظرت إلى الكاميرا ويداها مطويتان في حركة اعتذار، قائلة إنها "آسفة وأنها لم تقصد التسبب في الإساءة".



وأضافت، وهي تكافح من أجل حبس دموعها، إنها "لم تدرك أن الناس قد يسيئون فهم النص العربي على أنه يعني شيئًا من القرآن"، وأنها "لن ترتدي فستانًا كهذا مرة أخرى أبدًا"، وكل ذلك بينما كان رجل الدين الذي يقف بجانبها يراقبها وحثها على ما كانت تقوله."



إشارة الى أن الفستان يحتوي على تصميم يحمل الكلمة العربية "حلوة" والتي تعني جميلة، وليس لها أي معنى ديني، ويتم بيعه من خلال متجر في المملكة العربية السعودية.