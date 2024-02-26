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لم يتمكنوا من سرقة شاحنته... فاقتحموا منزله وما قاموا به مرعب!

لم يتمكنوا من سرقة شاحنته... فاقتحموا منزله وما قاموا به مرعب!







ويُذكر أن الضحية البالغ من العمر 36 عامًا، شوهد عبر كاميرات المراقبة في منزله بينما كان ثلاثة رجال ملثمين يحاولون سرقة شاحنته الصغيرة.



وقال المحققون إنه بعد فشل الرجال الثلاثة في الاستيلاء على الشاحنة، اقتحموا المنزل وأطفأوا الأضواء.



وبمجرد دخولهم إلى المنزل، أطلقوا النار على الرجل مرات عدة، بينما كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل معه، ولكنهم لم يصابوا بأذى. قُتل رجل من هيوستن في أميركا بالرصاص بعد أن حاول ثلاثة رجال سرقة شاحنته قبل دخولهم إلى منزله، بحسب موقع "فوكس نيوز" ويُذكر أن الضحية البالغ من العمر 36 عامًا، شوهد عبر كاميرات المراقبة في منزله بينما كان ثلاثة رجال ملثمين يحاولون سرقة شاحنته الصغيرة.وقال المحققون إنه بعد فشل الرجال الثلاثة في الاستيلاء على الشاحنة، اقتحموا المنزل وأطفأوا الأضواء.وبمجرد دخولهم إلى المنزل، أطلقوا النار على الرجل مرات عدة، بينما كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل معه، ولكنهم لم يصابوا بأذى.