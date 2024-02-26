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تعرضت للاعتداء من قبل زوج والدتها... ولكن الأخيرة طلبت منها عدم اختلاق الأكاذيب!

تعرضت للاعتداء من قبل زوج والدتها... ولكن الأخيرة طلبت منها عدم اختلاق الأكاذيب!







وتبلغ الشابة اليوم 35 عاماً، وكانت تتعرض للتحرش والاعتداء عندما كانت في السابعة من عمرها، واستمر الأمر لمدة 3 سنوات، بحسب موقع



وكان زوج والدتها هو المعتدي، وذلك بعد أن انفصلت والدتها عن والدها، وتزوجت من الرجل الآخر.



وعندما كانت الطفلة تخبر والدتها عما يحصل معها، طلبت منها الأخيرة التوقف عن الكذب واختلاق الأمور، أي أنها لم تصدقها.



وسبب ذلك أزمة نفسية للشابة منعتها من الوثوق بالآخرين، وأصبحت العلاقة الحميمة تسبب لها الخوف.



وذكرت أنها لا زالت تشعر بالغضب تجاه المعتدي وتتمنى تقديم شكوى ضده، لكنها في حيرة ما إذا كان الوقت قد فات على ذلك.



وأضافت أنه ما زال على قيد الحياة، لكنه انفصل عن والدتها منذ بضع سنوات. أخبرت شابة عن تعرضها للاعتداء الجنسي في طفولتها من قبل زوج والدتها، وكيف مرت بأزمة نفسية بعدما لم يصدقها ويدعمها أحد.وتبلغ الشابة اليوم 35 عاماً، وكانت تتعرض للتحرش والاعتداء عندما كانت في السابعة من عمرها، واستمر الأمر لمدة 3 سنوات، بحسب موقع "ذا صن" وكان زوج والدتها هو المعتدي، وذلك بعد أن انفصلت والدتها عن والدها، وتزوجت من الرجل الآخر.وعندما كانت الطفلة تخبر والدتها عما يحصل معها، طلبت منها الأخيرة التوقف عن الكذب واختلاق الأمور، أي أنها لم تصدقها.وسبب ذلك أزمة نفسية للشابة منعتها من الوثوق بالآخرين، وأصبحت العلاقة الحميمة تسبب لها الخوف.وذكرت أنها لا زالت تشعر بالغضب تجاه المعتدي وتتمنى تقديم شكوى ضده، لكنها في حيرة ما إذا كان الوقت قد فات على ذلك.وأضافت أنه ما زال على قيد الحياة، لكنه انفصل عن والدتها منذ بضع سنوات.