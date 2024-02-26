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امرأة تصف زفافها بالتجربة "المؤلمة"... وتبتكر دليلا يساعد الأشخاص على التحرر من سيطرة الكنيسة المورمونية!

منوعات
2024-02-26 | 10:29
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امرأة تصف زفافها بالتجربة &quot;المؤلمة&quot;... وتبتكر دليلا يساعد الأشخاص على التحرر من سيطرة الكنيسة المورمونية!
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امرأة تصف زفافها بالتجربة "المؤلمة"... وتبتكر دليلا يساعد الأشخاص على التحرر من سيطرة الكنيسة المورمونية!

امرأة تصف زفافها بالتجربة "المؤلمة"... وتبتكر دليلا يساعد الأشخاص على التحرر من سيطرة الكنيسة المورمونية!

كشفت امرأة من طائفة المورمون النقاب عما كان يعنيه حقًا الزواج في الكنيسة المورمونية، موضحة أمورا كثيرة عن طقوس الطائفة تمت يوم زفافها، حيث أُجبرت على ارتداء ثوب متواضع للغاية تم تخصيصه لها، ولكنها لم تحبه.

وفي التفاصيل، نشأت "أليسا غرينفيل" في عائلة متدينة في ولاية يوتا، لكنها قررت ترك "الدين المورموني المسيطر" عام 2017.

كما كرست حياتها منذ ذلك الحين لمساعدة الآخرين على الخروج من الكنيسة المورمونية، حيث أصدرت غرينفيل "دليلها" الخاص والمسمى "كيفية ترك كنيسة المورمون"، بينما أصبحت أيضًا نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة تجاربها .

وتحدثت غرينفيل عما كان يعنيه عقد قرانها وفق تقاويم طائفة المورمون، حيث قالت إنها كانت تجربة "مؤلمة" إذ كان عليها ارتداء الفستان الذي اختارته الكنيسة، ولم يُسمح لها حتى بإحضار العديد من أفراد عائلتها.

وعبّرت غرينفيل في مقطع فيديو شاركته عبر قناتها على منصة يوتيوب أن معبد المورمون يسرق حقًا قدرة العروس على الشعور بالمناسبة حقا، كما أوضحت أن التركيز كان على تلبية جدول الكنيسة ومتطلباتها أكثر من التركيز على ما تريده هي وزوجها.

وعندما حان وقت الحفل، قالت غرينفيل إنه من غير المسموح للعروسين إضافة أي شيء خاص بهما، كما شرحت أنه لا يُسمح بتبادل الوعود، ولا يمكن حتى قول "أوافق"، بل فقط تُقال كلمة "نعم"، ويُمنع دخول أفراد ذات دين مختلف للمشاركة في الزفاف الكنسي.

ووصفت غرينفيل تجربتها كمورمون متدينة بأنها انتقال من دين مسيطر لبدء إلهام الآخرين الذين يمرون بالشيء نفسه، إذ قليلون هم من يستطيعون فهم مدى الخنق الهائل الذي تملكه هذه الطائفة على أتباعها.
 

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