أحرق أعضاءها خلال حملها وعنّفها جسديا وجنسيا... سنوات مرت على نيكول ككابوس لا ينتهي ورصاصة خلّصت حياتها!

في الرابع من كانون الثاني الفائت، أُطلقت نيكول أديماندو، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 31 عامًا والمعروفة باسم "نيكي"، من سجن بيدفورد هيلز الإصلاحي في مقاطعة ويستتشستر، نيويورك.
وكانت قد أمضت سبع سنوات ونصف من حكم بالسجن لمدة 19 عامًا بتهمة القتل من الدرجة الثانية في مقتل صديقها كريس غروفر، والد طفليها، بالرصاص.
وكان غروفر مدربًا رياضيًا مشهورًا في الظاهر وأمام الناس، ولكن خلف الأبواب المغلقة، كان وحشًا مهووسًا بالعنف الزوجي والتعذيب السادي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وحصلت أديماندو على حريتها نتيجة لقانون العدالة للناجين من العنف المنزلي في نيويورك.
وتم إقراره في عام 2019، ويسمح بتخفيف الأحكام عندما يكون سوء المعاملة مساهمة كبيرة في الجريمة.
في هذه الحالة، كانت الإساءة كبيرة جدًا لدرجة أن نيكي أطلقت النار على كريس وقتلته ليلة 28 أيلول 2017، في شقتهما المتواضعة في بوكيبسي بنيويورك.
وخلال فترة زواجهما المضطرب الذي دام سبع سنوات، عانت من "عنف لا يمكن تصوره خلف الأبواب المغلقة"، وفق ما ذكرت شقيقة نيكي الكبرى، ميشيل هورتون، في كتابها الجديد المثير للقلق، "أختي العزيزة: مذكرات من الأسرار والبقاء والروابط غير القابلة للكسر".
وكتبت هورتون أنها شاهدت على مر السنين أدلة على إساءة معاملة نيكي، بما في ذلك زيادة الكدمات الواضحة في كل أنحاء جسدها.
لكن نيكي كانت تغطيها، وتلقي باللوم على العلامات في الحوادث الروتينية.
وصدقت هورتون أعذار شقيقتها، ولكن فقط بعد أن ضغطت نيكي على الزناد عرفت حقًا مدى بؤس أختها.
وفي مرحلة ما بعد وفاة غروفر، واجهت نيكي الغاضبة هورتون، قائلة إن العديد من الأشخاص ساعدوها على النجاة من جحيمها الحي، وسألت: "ولكن أين كنت؟"
"أنا آسفة لأنني لم أر ذلك"، كتبت هورتون بحزن وصرامة، "شعرت بالحرج يغمر وجهي."
ويبدو أن الإساءة التي تعرضت لها نيكي، والدة بن وفاي، على يد والدهما لا يمكن تصورها.
لكن نيكي تعرضت للإيذاء الجنسي قبل وقت طويل من دخول كريس إلى الصورة، حسبما كشفت شقيقتها؛ أولاً في سن الخامسة، ومرة أخرى في بداية علاقتها بكريس من قبل رجل صيانة في مبنى والدتها.
وكشفت هورتون في كتابها أن كريس أحرق مهبل نيكي والمنطقة التناسلية بشكل متكرر بملعقة قام بتسخينها على شعلة موقد الغاز عندما كانت حاملاً بفاي.
وإلى جانب التعذيب الجنسي، كانت هناك كدمات متعددة، واسوداد تحت عينيها، وعلامات عض، بالإضافة إلى علامات خنق حول رقبة أختها.
واعتدى كريس على نيكي جنسيًا بمسدس، وخنقها بحزام رداء الحمام الخاص به حتى كادت أن تفقد الوعي، وفقًا لتقرير نشر في مجلة نيويوركر.
وعلاوة على ذلك، أصبح كريس مهووسًا بالإباحية، لدرجة أنه تم اكتشاف مقاطع الفيديو السادية التي صورها لنيكي على موقع إباحي على الإنترنت، حيث كانت زوجته "مقيدة بأربطة معدنية ومعصوبة العينين ومغتصبة".
حتى أن كريس صنع ألعابًا جنسية محلية الصنع، بما في ذلك واحدة تم استخدامها على نيكي كمكممة للفم.
ووفقًا لهورتون، كان أحد المحققين في نيو هايد بارك الذي اتصل به أحد المحامين من خدمات الأسرة يريد رفع قضية ضد كريس.
لكن نيكي كانت خائفة جدًا من التوقيع على إفادة خطية تؤكد الاعتداء، خوفًا من أن يأخذ كريس ابنهما بن.
وكتبت هورتون أنه في اليوم السابق لقتل نيكي كريس، قامت خدمات حماية الطفل بزيارة الزوجين لمتابعة تقرير آخر عن إساءة معاملة كريس.
وألهمت الزيارة نيكي لتخبر كريس أخيرًا أنها سوف "تأخذ استراحة" منه مع الأطفال... فقط دعنا نغادر ولن أخبر أحداً"، توسلت نيكي إلى كريس.
إلا أنه قام بتحميل مسدسه بينما كانت نيكي تراقب في رعب وتستمع متجمدة تقريبًا وهو يعرض لها صورًا على هاتفه المحمول تظهر كيف سيطلق النار عليها أثناء نومها ليجعل موتها يبدو وكأنه انتحار.
ووجه كريس السلاح نحوها، لكن نيكي ضربته بركبتها على منطقته الحساسة وسقط السلاح على الأرض حيث استعادته.
وطوال الوقت، كان كريس يطالبها بإعادة المسدس إليه، بينما يخبرها أنه سيقتلها هي والأطفال.
في تلك اللحظة، اندفعت نيكي المذهولة نحو كريس، ووجهت المسدس نحو رأسه وأطلقت النار.
واعترفت نيكي لأختها لاحقًا: "لا أعرف ما الذي كان بإمكاني فعله غير ذلك".
وتقول هورتون إن نيكي تعرضت أثناء محاكمتها إلى "العار" من قبل المدعي العام الذي اعتقد بشكل صادم أنها كانت مشاركة راغبة في التعذيب وزيف إصاباتها.
وتلقي هورتن باللوم على قاضي المحاكمة والنظام القضائي - الذي تؤكد أنه "يجرم الناجين" - في الحكم الأولي على أختها.
وكانت هورتون بطلة نيكي في كل يوم من أيام سجنها، بما في ذلك رعاية أطفالها، وشن معركة لإعادة نيكي إلى المنزل، "في مواجهة نظام العدالة الجنائية الذي يبدو أنه مصمم لمعاقبة الأسرة بأكملها".
ومن خلال لجنة الدفاع المجتمعية لنيكول أديماندو، تواصل هورتون التحدث علنًا عن أختها - التي تعيش الآن بسلام في المنزل وتربي أطفالها - إلى جانب ضحايا آخرين للعنف المنزلي.
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