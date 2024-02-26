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في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!
منوعات
2024-02-26 | 12:42
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في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!
في حادثة غريبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!
أعلنت هيئة السكك الحديد الهندية الاثنين، أنها أمرت بإجراء تحقيق بعد أن اجتاز قطار شحن مسافة 70 كيلومترا من دون سائق في شمال البلاد.
وقال الناطق باسم هيئة "نورذيرن ريلويز" ديباك كومار لوكالة فرانس برس في اليوم التالي للحادث "لقد أمرنا بإجراء تحقيق"، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات.
وسافرت نحو خمسين عربة محملة بالحصى الأحد منفردة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من ولاية جامو وكشمير الشمالية إلى البنجاب في شمال البلاد، قبل أن تعترض طريقها كتل خشبية موضوعة على السكك الحديد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد مغادرة القطار محطة جامو حيث كان متوقفا للسماح بتغيير الطاقم. وبعد وقت قصير من نزول السائق وزميله، بدأ القطار بالتنقل وحده على المنحدر. وقد أُغلقت كل التقاطعات بين السكك والطرقات على مسار القطار لمنع وقوع أي حوادث.
وشهدت الهند، التي تضم إحدى أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، عدداً كبيراً من حوادث القطارات المميتة في تاريخها. ومع ذلك، فقد تحسن الوضع على صعيد السلامة في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات والتحسينات التكنولوجية.
ولا يزال الحادث الأكثر دموية في تاريخ البلاد هو ذلك الذي وقع في 6 حزيران/يونيو 1981 عندما سقطت سبع عربات من قطار كان يعبر جسرا في ولاية بيهار (شرق)، ما تسبب في مقتل ما بين 800 وألف شخص.
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