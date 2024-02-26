الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!

منوعات
2024-02-26 | 12:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!

في حادثة غريبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!

أعلنت هيئة السكك الحديد الهندية الاثنين، أنها أمرت بإجراء تحقيق بعد أن اجتاز قطار شحن مسافة 70 كيلومترا من دون سائق في شمال البلاد.

وقال الناطق باسم هيئة "نورذيرن ريلويز" ديباك كومار لوكالة فرانس برس في اليوم التالي للحادث "لقد أمرنا بإجراء تحقيق"، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات.

وسافرت نحو خمسين عربة محملة بالحصى الأحد منفردة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من ولاية جامو وكشمير الشمالية إلى البنجاب في شمال البلاد، قبل أن تعترض طريقها كتل خشبية موضوعة على السكك الحديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد مغادرة القطار محطة جامو حيث كان متوقفا للسماح بتغيير الطاقم. وبعد وقت قصير من نزول السائق وزميله، بدأ القطار بالتنقل وحده على المنحدر. وقد أُغلقت كل التقاطعات بين السكك والطرقات على مسار القطار لمنع وقوع أي حوادث.

وشهدت الهند، التي تضم إحدى أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، عدداً كبيراً من حوادث القطارات المميتة في تاريخها. ومع ذلك، فقد تحسن الوضع على صعيد السلامة في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات والتحسينات التكنولوجية.

ولا يزال الحادث الأكثر دموية في تاريخ البلاد هو ذلك الذي وقع في 6 حزيران/يونيو 1981 عندما سقطت سبع عربات من قطار كان يعبر جسرا في ولاية بيهار (شرق)، ما تسبب في مقتل ما بين 800 وألف شخص.

آخر الأخبار

منوعات

حادثة

غريبة

ومرعبة...

اجتاز

كيلومتراً

خشبية

أوقفته:

إليكم

LBCI التالي
عدد خياناته الزوجية لا يستطيع حصره ضمن رقم معقول... فهل تكون شريحة نيورالينك الحل لإدمانه الجنسي؟
فيل صغير وردي يلفت انتباه السياح أثناء إحدى رحلات السفاري في جنوب إفريقيا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:50

إخفاقات طريفة ومضحكة أثناء تحضير قوالب الحلوى... إليكم هذه المجموعة من الصور الغريبة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-02-20

عروس توصف بـ"المجنونة" بعد غضبها من رفض غالبية المعازيم الحضور إلى حفل زفافها... إليكم ما حصل!

LBCI
موضة وجمال
2024-02-15

بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)

LBCI
منوعات
2024-02-13

سقوط طائرة صغيرة في البحر من دون وقوع ضحايا... إليكم ما حصل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:38

أحرق أعضاءها خلال حملها وعنّفها جسديا وجنسيا... سنوات مرت على نيكول ككابوس لا ينتهي ورصاصة خلّصت حياتها!

LBCI
منوعات
10:40

أوهمها بالزواج... سيدة أعمال تختطف وتعتدي على مذيع تلفزيوني في هذا البلد: وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
10:34

عملها كمؤثرة اجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي أنقذها وعائلتها من الإفلاس... صانعة محتوى تروي تجربتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:29

امرأة تصف زفافها بالتجربة "المؤلمة"... وتبتكر دليلا يساعد الأشخاص على التحرر من سيطرة الكنيسة المورمونية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-25

من مجمع نهاد نوفل... مباراة بين منتخبي لبنان والبحرين في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:12

العلماء يكتشفون 4 جبال بحرية تحت الماء في هذا البلد... لن تصدقوا المخلوقات التي رصدوها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
05:24

عبداللهيان يتحدث عن عدم رغبة أميركية في إنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
10:53

مولوي: لبنان بلد للإستقرار وهو لا يريد الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:50

مباراة تجمع اليوم منتخبي لبنان والبحرين لكرة السلة... كيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
آخر الأخبار
07:15

استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:12

تفاصيل عن المسيرة الإسرائيلية "Hermes 450" التي أسقطها حزب الله (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:27

اسرائيل تستهدف للمرة الاولى منطقة بعلبك...

LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:50

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

LBCI
أخبار دولية
03:38

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

LBCI
آخر الأخبار
02:39

اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:52

وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا

LBCI
فنّ
05:51

تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير

LBCI
فنّ
07:18

انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"

LBCI
منوعات
09:16

"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:16

الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك

LBCI
فنّ
03:29

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
07:15

استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More