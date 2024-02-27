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"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل

منوعات
2024-02-27 | 00:44
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"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل

"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل

تسعى الأمم المتحدة لجمع التبرعات لمبادرة جديدة للسلامة على الطرق اطلقت الاثنين لتسليط الضوء على الخسائر الفادحة في الارواح الناتجة عن حوادث السير في جميع أنحاء العالم سنويا.

وفقا لبيانات صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرقات، يلقى شخص واحد حتفه في حادث سير كل 24 ثانية.

وناشد الصندوق تقديم التبرعات لمبادرته "24 ثانية" وخاصة من قطاع صناعة السيارات، وسيتم استخدامها لتنفيذ مشاريع السلامة على الطرقات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "لسد الثغرات في أنظمة السلامة على الطرقات الوطنية".

وتشمل هذه المشاريع تشجيع استخدام الخوذات ورفع معايير سلامة المركبات وتحسين خدمات الطوارئ وتوحيد تصاميم الطرقات لحماية المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.

وقال جان تود الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيراري والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرقات إن "حوادث السير جائحة صامتة تؤثر بشكل كبير على البلدان النامية".

في جميع أنحاء العالم تقتل حوادث السير أكثر من مليون شخص سنويا وتتسبب بإصابة 50 مليوناً آخرين بجروح تغير حياتهم.

وقالت تاتيانا مولسيان المسؤولة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة "ندعو قطاع صناعة السيارات إلى لعب دور رئيسي في تعزيز السلامة على الطرقات في العالم في جميع القارات".

وصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرقات الذي اطلق عام 2018، مخصص لمساعدة الحكومات على الحد من الوفيات على الطرقات بنسبة 50% بحلول 2030.

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