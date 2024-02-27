الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الموت أو الهجرة... مصير صعب أمام مرضى التصلب اللويحي في هذا البلد: "هل أنتظر الانتكاسة التالية هنا؟"
منوعات
2024-02-27 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الموت أو الهجرة... مصير صعب أمام مرضى التصلب اللويحي في هذا البلد: "هل أنتظر الانتكاسة التالية هنا؟"
الموت أو الهجرة... مصير صعب أمام مرضى التصلب اللويحي في هذا البلد: "هل أنتظر الانتكاسة التالية هنا؟"
تتردد كلمات الأطباء في ذهن خيمار تواريس لتشعرها بقساوة ما تمرّ به... "تعانين من مرض التصلب اللويحي لكنّ الأدوية التي تحتاجين إليها غير متوفرة في فنزويلا".
وفي ظل حيازتها الموارد الكافية لتغطية تكاليف العلاج والفحوص التي تحتاجها، بينها فحص للبزل القطني يكلف 800 دولار، أطلقت الطالبة في علم النفس البالغة 22 عاماً حملة لجمع التبرعات عبر منصة "غو فاند مي" GoFundMe.
وتقول لوكالة فرانس برس من شقتها في تشارايافي الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة كراكاس، إن "الخيار بالنسبة إلى الكثير من الناس هو الهجرة"، مشيرة إلى أنها تسعى بدورها للانتقال إلى الخارج.
وتعبّر حالتها عن الصعوبات المتزايدة التي يواجهها خلال السنوات الأخيرة المصابون بأمراض مزمنة في فنزويلا.
وبسبب شدة الانتكاسة الأخيرة التي تعرضت لها وجعلتها شبه عاجزة عن الوقوف، اضطرت خيمار تواريس لترك دراستها وعملها. وهي تعتمد مالياً مع والدتها التي أصيبت بسكتة دماغية، على جدتها البالغة 72 سنة والتي تعمل كاختصاصية لتجميل الأظافر.
ووصف الأطباء لتواريس منشطات تُستخدم أحيانا لمعالجة الانتكاسات، لكنّ العلاج الذي يوفره معهد الضمان الاجتماعي الفنزويلي ليس متاحاً بصورة دائمة، بينما يكلّف في المؤسسات الخاصة نحو 30 ألف دولار.
وفي حالة يائسة، أمضت عشية عيد الميلاد وهي تبعث برسائل إلى مؤسسات متخصصة في بلدان عدة يمكنها الذهاب إليها لتلقي العلاج.
التصلب اللويحي هو مرض عصبي شائع نسبياً مُصاب به نحو ثلاثة ملايين في العالم. أما في فنزويلا فلا أرقام رسمية عن أعداد المصابين، والحال نفسه مع بيانات أخرى غير متوافرة في البلد الغارق في أزمة كبيرة دفعت سبعة ملايين من سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى الهجرة.
- "الوضع خطر" -
وتقول تواريس وهي تجفف دموعها "عليّ الرحيل من هنا لأن لا خيارات في هذا البلد. ماذا سيحدث عندما أتعرض للانتكاسة التالية؟ عمري 22 عاماً. هل أنتظر الانتكاسة التالية هنا؟ وماذا عن أحلامي ومشاريعي؟".
تؤكد ماريا يوخينيا موناغاس (57 سنة) المصابة بالمرض نفسه لكنّ زوجها وابنيها يتكفلون بمعالجتها، أنّ "الوضع خطر ويزداد سوءاً".
وتشير إلى أن الضمان الاجتماعي في فنزويلا منهار منذ العام 2016، وقد بدأ سنة 2020 بتوفير الأدوية الجنيسة بشكل محدود جداً.
وتضيف ان "عددا كبيرا من المرضى باتوا يعانون إعاقة أو ماتوا بسبب نقص الدواء".
أندريس ماركانو مترجم يبلغ 53 عاما من كراكاس، شُخصت إصابته بالمرض قبل 20 عاما، وبقي لخمس سنوات طريح الفراش بسبب نقص الأدوية.
ويقول "في الوقت الراهن، يتلقى بعض المرضى المشخصة حالاتهم حديثا أدوية جنيسة من الهند، لكن مَن هم في مراحل متقدمة من المرض يحتاجون إلى أدوية أقوى لا تصل إلى البلاد".
وتعزو حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذه الصعوبات إلى العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، في حين يشير آخرون إلى عمليات اختلاس متورط فيها مسؤولون سابقون في وزارة الصحة والضمان الاجتماعي.
آخر الأخبار
منوعات
الهجرة...
التصلب
اللويحي
البلد:
"هل
أنتظر
الانتكاسة
التالية
هنا؟"
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-24
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
منوعات
2024-02-24
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-02-14
الحريري أمام مناصريه: أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس وكل شيء بوقته حلو أنتم عدتم الى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد"
آخر الأخبار
2024-02-14
الحريري أمام مناصريه: أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس وكل شيء بوقته حلو أنتم عدتم الى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد"
0
صحف اليوم
2024-02-06
الشواطئ مشرّعة أمام قوارب الموت..و"الشرق الأوسط" تنشر جداول بأعداد الذين أحبط الجيش تسللهم من سوريا
صحف اليوم
2024-02-06
الشواطئ مشرّعة أمام قوارب الموت..و"الشرق الأوسط" تنشر جداول بأعداد الذين أحبط الجيش تسللهم من سوريا
0
منوعات
2024-01-25
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
2024-01-25
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
01:07
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
منوعات
01:07
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
0
منوعات
00:53
في هذه الدولة... ابنة رئيس الوزراء السابق تصبح أول إمراة تحكم إقليما في البلاد!
منوعات
00:53
في هذه الدولة... ابنة رئيس الوزراء السابق تصبح أول إمراة تحكم إقليما في البلاد!
0
منوعات
00:44
"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل
منوعات
00:44
"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل
0
منوعات
16:46
صور فاضحة لابن الـ16 سنة أدت الى نهاية مأساوية... تهديد وابتزاز ثم نهاية حزينة!
منوعات
16:46
صور فاضحة لابن الـ16 سنة أدت الى نهاية مأساوية... تهديد وابتزاز ثم نهاية حزينة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-24
بري عشية الميلاد: رغم حجم الالم واتساع الجرح من كنيسة المهد الى المعمدانية سيبقى الميلاد شهادة للحق والحقيقة من فلسطين الى أرجاء المعمورة
آخر الأخبار
2023-12-24
بري عشية الميلاد: رغم حجم الالم واتساع الجرح من كنيسة المهد الى المعمدانية سيبقى الميلاد شهادة للحق والحقيقة من فلسطين الى أرجاء المعمورة
0
منوعات
2024-02-22
أقامت علاقات عدة مع الغرباء... وما اكتشفه زوجها عنها جعله يسامحها!
منوعات
2024-02-22
أقامت علاقات عدة مع الغرباء... وما اكتشفه زوجها عنها جعله يسامحها!
0
آخر الأخبار
05:16
متحدث باسم الخارجية القطرية: لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
05:16
متحدث باسم الخارجية القطرية: لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
منوعات
2024-02-20
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
2024-02-20
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
فادي ابراهيم بطل الشاشات وبطل مقاوم للمرض حتى آخر رمق
تقارير نشرة الاخبار
14:03
فادي ابراهيم بطل الشاشات وبطل مقاوم للمرض حتى آخر رمق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
حياة ١٣٠ شخصاً مهددة داخل مبنى في طرابلس... واضراب عمال البلديات يعرقل الحل!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
حياة ١٣٠ شخصاً مهددة داخل مبنى في طرابلس... واضراب عمال البلديات يعرقل الحل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بأيار ٢٠٢٤... في انتخابات بلدية أو ما في؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بأيار ٢٠٢٤... في انتخابات بلدية أو ما في؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"الاعتدال الوطني" يواصل جولته على الكتل النيابية لتسويق مبادرته الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"الاعتدال الوطني" يواصل جولته على الكتل النيابية لتسويق مبادرته الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حكومة فلسطين تستقيل...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حكومة فلسطين تستقيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الكابينت الاسرائيلي يبحث خطة اقتحام رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الكابينت الاسرائيلي يبحث خطة اقتحام رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله تتوسع... وبعلبك في عين الاستهداف لاول مرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله تتوسع... وبعلبك في عين الاستهداف لاول مرة
0
رياضة
13:35
مباراة لبنان والبحرين في كرة السلة.. كيف تبدو آخر التحضيرات من أرض الملعب؟
رياضة
13:35
مباراة لبنان والبحرين في كرة السلة.. كيف تبدو آخر التحضيرات من أرض الملعب؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:18
انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"
فنّ
07:18
انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"
2
منوعات
09:16
"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)
منوعات
09:16
"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)
3
خبر عاجل
14:19
نهاية الربع الأول من مباراة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 21 - 13
خبر عاجل
14:19
نهاية الربع الأول من مباراة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 21 - 13
4
آخر الأخبار
07:15
استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)
آخر الأخبار
07:15
استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)
5
منوعات
06:48
شكّها في زوجها كان صحيحاً... وضع لها "السمّ" في الفطور مُستخدماً هذه الحبوب! (صور)
منوعات
06:48
شكّها في زوجها كان صحيحاً... وضع لها "السمّ" في الفطور مُستخدماً هذه الحبوب! (صور)
6
منوعات
09:54
الكلمات العربية المنقوشة على فستانها كادت أن تودي بحياتها.... حاصروها في الشارع وهددوها بقطع رأسها! (فيديو)
منوعات
09:54
الكلمات العربية المنقوشة على فستانها كادت أن تودي بحياتها.... حاصروها في الشارع وهددوها بقطع رأسها! (فيديو)
7
منوعات
11:38
أحرق أعضاءها خلال حملها وعنّفها جسديا وجنسيا... سنوات مرت على نيكول ككابوس لا ينتهي ورصاصة خلّصت حياتها!
منوعات
11:38
أحرق أعضاءها خلال حملها وعنّفها جسديا وجنسيا... سنوات مرت على نيكول ككابوس لا ينتهي ورصاصة خلّصت حياتها!
8
خبر عاجل
13:33
تابعوا مباراة المنتخب اللبناني ضد البحرين الليلة الساعة 9:00 مساء عبر شاشة الـ LB2 والموقع الالكتروني
خبر عاجل
13:33
تابعوا مباراة المنتخب اللبناني ضد البحرين الليلة الساعة 9:00 مساء عبر شاشة الـ LB2 والموقع الالكتروني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More