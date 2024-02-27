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بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!

منوعات
2024-02-27 | 07:49
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بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!
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بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!

بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!

اغتنمت "لورا" الفرصة وطلبت يد حبيبها "جوردان آيرز" بعد علاقة دامت منذ عام 2014 ومسيرة مكافحة بوجه مرض السرطان، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تم تشخيص إصابة لورا، البالغة من العمر 31 عامًا، بسرطان الثدي وخضعت لعملية استئصال الثديين، وظل جوردان بجانبها طوال الوقت، واعتنى بكل احتياجاتها، حيث عرفت لورا أنه الشخص المناسب.

وفي هذا السياق، جثت لورا على ركبة واحدة وطلبت يد جوردان للزواج، ووافق الأخير على الفور.

ويُذكر أن الثنائي التقى عام 2014 بعد أن خرج كل من لورا وجوردان من علاقات جدية، وكانت لورا مطلقة ولديها ثلاثة أطفال، كذلك جوردان لديه ابنة.

وبغية تنفيذ العرض من دون أن يشك جوردان، أخبرته أنهما متوجهين لتناول وجبة سويا والأطفال مع عائلتها، ورغم صعوبة المحافظة على سرية الموضوع إلا أن الخطة سارت على قدم وساق.

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