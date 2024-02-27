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عروس تتفاجأ بقالب الحلوى الضخم المصمم خصيصا لزفافها... وهذه تكلفته الخيالية!
منوعات
2024-02-27 | 07:50
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عروس تتفاجأ بقالب الحلوى الضخم المصمم خصيصا لزفافها... وهذه تكلفته الخيالية!
عروس تتفاجأ بقالب الحلوى الضخم المصمم خصيصا لزفافها... وهذه تكلفته الخيالية!
صُدمت عروس بطريقة إيجابية بعد أن أنفقت حوالي 13 ألف جنيه إسترليني على قالب الحلوى الذي صُمم لحفل زفافها، وطوله 13 قدمًا مغطاة بكريمة السكر للاحتفال بالمناسبة.
وفي التفاصيل، أنفقت "مادلين بيرتون" 50 ألف جنيه إسترليني لحفل زفافها من حبيب طفولتها "باتريك"، كما حجزت قاعة للرقص في فندق سحري في لندن.
وصمّم الفنان "سام وودروف" قالب الحلوى الضخم، مستخدما ست كعكات مستديرة، بلغ طولها حوالي الـ20 سنتيمتر وكانت موضوعة في قاعدة القالب.
ووضع وودروف بعد ذلك الأبراج الزرقاء بطريقة فنية سيّجت أعلى القالب، كما زوّد كل نافذة بأضواء بالونية "LED" على الحلوى.
وعبّرت بيرتون عن صدمتها عندما تم الكشف عن قالب الحلوى في المناسبة الكبيرة بعد أن استغرق صنعه ثلاثة أشهر، موضحة أن الحفل كان مثاليًا.
كما أظهرت اللقطات المذهلة القالب الضخم والمستوحى من عصر النهضة بتصميمه التشكيليي والذي بدا كقصر الأميرات، وتضمّن الكثير من الزهور الحريرية.
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