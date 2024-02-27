قرر الانفصال عن زوجته بسبب ما فعلته الأخيرة... ولكن ما فعلته والدته حيال الموضوع صدمه!

قرر الانفصال عن زوجته بسبب ما فعلته الأخيرة... ولكن ما فعلته والدته حيال الموضوع صدمه!



تساءل رجل بشأن ما إذا كان سيترك شريكته بعد زواج دام عشر سنوات، بعد اكتشافه خيانتها له ضمن رحلة لها خارج البلاد.



وفي التفاصيل، شارك رجل من المملكة المتحدة، أن زوجته اتصلت به وهي تبكي أثناء رحلة مع صديقاتها لتعترف بأنها مارست علاقة حميمة مع رجل يصغرها بعشر سنوات.



وعلى الرغم من ندمها واعترافها على الفور، كشف الرجل أنه لا يفكر حتى في مسامحتها، موضحا أن والدته تحثه على مسامحة الأخيرة وعدم التسبب بدمار العائلة بسبب خطأ ما، مشيرة إلى أن زوجته تبدو نادمة حقًا.



وأوضح الرجل أن زوجته اقتربت من شاب في الحانة وعندما رأى خاتم زواجها كذبت قائلة إنها ستحصل على الطلاق، كاشفة أن الرجل كان أصغر منها وبدأت في مغازلته والرقص معه.



ومع ذلك، تطورت الأمور بسرعة حيث كانت مفتونة بالقبلة، ما أدى في النهاية إلى عودتهما إلى الفندق وممارسة العلاقة الجنسية مرات عدة بشكل متقطع لمدة ثلاث ساعات قبل أن تطلب منه مغادرة غرفتها.