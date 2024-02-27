"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)

"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)

اعتقدت مغتربة أميركية تعيش في أستراليا أنها تمكنت أخيرًا من معرفة السبب الذي يجعل مواطنو البلاد يكرهون الأميركيين.



وفي التفاصيل، قالت "تاي مارين" للأميركيين أن العالم ينظر إليهم على أنهم صاخبون وبغيضون، موضحة أن الناس يعتبرونهم مجانين.



كما أوصت متابعيها الأميركيين بمشاهدة الممثل الكوميدي الإنكليزي "ريكي غيرفيه" لأنه يقول الكثير من النكات عن الولايات المتحدة.



كذلك، أشارت مارين أيضًا إلى أنها سمعت عن العديد من المسافرين الأميركيين الذين يحاولون الدفع بالدولار الأميركي في البلدان التي لا تقبل ذلك.