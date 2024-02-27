مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!

تحقق الشرطة الإيطالية بعد أن كاد أحد الكهنة أن يحتسي مادة مبيضة بدلاً من النبيذ أثناء قداس بالكنيسة، فيما يعد الأحدث في حملة كراهية للترهيب ضده.

وكان الأب فيليس بالامارا على وشك تناول جرعة من الكأس أثناء المناولة المقدسة عندما اشتم رائحة قوية لمنتج التنظيف وتوقف في الوقت المناسب.

وأوقف على الفور القداس حيث كان العشرات من المصلين في كنيسة سان نيكولا دي بانانكوني بالقرب من فيبو فالينتيا في جنوب إيطاليا.

وتم استدعاء الشرطة وتم أخذ الكأس لفحصها وأكد المسؤولون لاحقًا أنها تحتوي على ما يكفي من مادة التبييض التي قد تؤدي إلى قتله.

ويصب هذا الأمر في سلسلة من التهديدات والترهيب التي يتعرض لها الأب بالامارا الذي كان كاهنًا للرعية لمدة عشر سنوات والذي يقال إنه يتمتع بشعبية كبيرة بين أتباعه.

وقال: "لحسن الحظ أنني بخير ولكني مقتنع بأن هذه الهجمات لا علاقة لها بالسكان المحليين لأنني كنت على علاقة جيدة معهم منذ وصولي".

وفي حوادث أخرى، تعرضت سيارته للتخريب وتلقى العشرات من التهديدات بالقتل عبر البريد والبريد الإلكتروني.