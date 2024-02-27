الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!

منوعات
2024-02-27 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!

تحقق الشرطة الإيطالية بعد أن كاد أحد الكهنة أن يحتسي مادة مبيضة بدلاً من النبيذ أثناء قداس بالكنيسة، فيما يعد الأحدث في حملة كراهية للترهيب ضده.
 
وكان الأب فيليس بالامارا على وشك تناول جرعة من الكأس أثناء المناولة المقدسة عندما اشتم رائحة قوية لمنتج التنظيف وتوقف في الوقت المناسب.
 
وأوقف على الفور القداس حيث كان العشرات من المصلين في كنيسة سان نيكولا دي بانانكوني بالقرب من فيبو فالينتيا في جنوب إيطاليا.
 
وتم استدعاء الشرطة وتم أخذ الكأس لفحصها وأكد المسؤولون لاحقًا أنها تحتوي على ما يكفي من مادة التبييض التي قد تؤدي إلى قتله.
 
ويصب هذا الأمر في سلسلة من التهديدات والترهيب التي يتعرض لها الأب بالامارا الذي كان كاهنًا للرعية لمدة عشر سنوات والذي يقال إنه يتمتع بشعبية كبيرة بين أتباعه.
 
وقال: "لحسن الحظ أنني بخير ولكني مقتنع بأن هذه الهجمات لا علاقة لها بالسكان المحليين لأنني كنت على علاقة جيدة معهم منذ وصولي".
 
وفي حوادث أخرى، تعرضت سيارته للتخريب وتلقى العشرات من التهديدات بالقتل عبر البريد والبريد الإلكتروني.
 

آخر الأخبار

منوعات

مافيا

إيطالية

إيطاليا

كاهن

مادة مسممة

كأس المناولة

القداس

الخمر

تهديد

الشرطة الإيطالية.

LBCI التالي
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
في هذه الدولة... ابنة رئيس الوزراء السابق تصبح أول إمراة تحكم إقليما في البلاد!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

الرئيس التنفيذيّ لسنام الإيطالية: لا أرى تأثيرًا كبيرًا على وضع الغاز في إيطاليا وأوروبا بسبب مشاكل قناة السويس

LBCI
منوعات
2023-12-05

"لقد قررت التخلي عن العمل في عرض الأزياء والتمثيل والرقص ولكن"... من الرجل الأكثر جاذبية في إيطاليا إلى كاهن! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟

LBCI
منوعات
16:46

صور فاضحة لابن الـ16 سنة أدت الى نهاية مأساوية... تهديد وابتزاز ثم نهاية حزينة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:16

قصره مهدد بالانهيار جراء العواصف القاسية... رجل مسنّ يرفض التخلي عن منزله: فما مصيره؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
14:50

بعد سنوات من "النرجسية والبؤس"... غرزت السكين في زوجها ثم ركلته: وهذا ما صرّحت عنه لاحقاً

LBCI
منوعات
14:32

أم تطالب الشرطة بمليوني دولار... اعتقلت ابنها بعدما تبول علناً في هذا المكان!

LBCI
منوعات
10:55

"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-19

ترامب يعلّق بعد صمت على وفاة نافالني متجنبا انتقاد الكرملين

LBCI
آخر الأخبار
07:57

قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل في اليرزة النواب وائل أبو فاعور وراجي السعد وميشال ضاهر للبحث في الأوضاع العامة في البلاد

LBCI
منوعات
2024-02-26

"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية

LBCI
آخر الأخبار
17:55

حماس: إدارة بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار بالجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها الداعمة للكيان الصهيوني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الجمهور اللبناني اثبت انه سند لمنتخبه الذي بدوره كلل هذا الدعم المعنوي بفوز كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الضحك المعاصر: ما هو الستاند اب كوميدي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل يتغير الموقف الاسرائيليّ في شأن التوصل إلى اتفاق أسرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سفراء العرب في لبنان يزورون الفيحاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
01:07

أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!

LBCI
أخبار لبنان
03:27

كونتاينر يسقط على سيارة في البترون..(فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:50

لبنان يحقق ثاني انتصار له في انطلاق تصفيات كأس آسيا بفوز كبير على البحرين بنتيجة 94-63

LBCI
منوعات
10:33

كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
16:46

صور فاضحة لابن الـ16 سنة أدت الى نهاية مأساوية... تهديد وابتزاز ثم نهاية حزينة!

LBCI
صحف اليوم
01:21

منصوري يحول دون زيادة الرواتب... خوفاً على الليرة (نداء الوطن)

LBCI
حال الطقس
01:25

لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..

LBCI
أخبار لبنان
04:55

جنبلاط: عائلة روتشيلد حسمت مصير فلسطين بوعد بلفور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More