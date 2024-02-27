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أم تطالب الشرطة بمليوني دولار... اعتقلت ابنها بعدما تبول علناً في هذا المكان!

منوعات
2024-02-27 | 14:32
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أم تطالب الشرطة بمليوني دولار... اعتقلت ابنها بعدما تبول علناً في هذا المكان!
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أم تطالب الشرطة بمليوني دولار... اعتقلت ابنها بعدما تبول علناً في هذا المكان!

ألقت شرطة ولاية ميسيسيبي الأميركية القبض على سيدة العام الماضي بعدما تبول طفلها في العلن. وبعد عام رفعت الآن دعوى قضائية ضد المدينة والعديد من ضباط الشرطة للحصول على تعويض قدره مليوني دولار.
 
وفي التفاصيل، تم احتجاز كوانتافيوس إيسون في 10 آب بعد أن ضبطه شرطي وهو يتبول خلف باب سيارة والدته في موقف للسيارات.
 
وزعمت الدعوى الفيدرالية أن طالب الصف الثالث، الذي لم يكن مقيد اليدين، تم احتجازه في زنزانة السجن لمدة "45 دقيقة إلى ساعة واحدة".
 
وتطالب والدة الصبي، لاتونيا إيسون، في الدعوى بتعويض قدره مليوني دولار من مدينة سيناتوبيا، ورئيس الشرطة ريتشارد تشاندلر، والضابط السابق زاكاري جينكينز، وأربعة ضباط شرطة لم يتم ذكر أسمائهم عن "الإصابات الجسدية والنفسية" التي تعرض لها مع والدته جراء من الحادث.
 
وذكرت الدعوى القضائية أنه على الرغم من إسقاط التهم الموجهة إلى كوانتافيوس في نهاية المطاف، إلا أن الطفل البالغ من العمر 11 عامًا لا يزال يعاني من "الإحراج والمضايقة والصدمة واضطراب ما بعد الصدمة وغيرها من الإصابات الجسدية والعاطفية" من الاعتقال.
 

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