الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جرذ يعطل رحلات جوية لمدة 3 أيام في هذا البلد: فهل تم العثور عليه؟

منوعات
2024-02-27 | 16:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جرذ يعطل رحلات جوية لمدة 3 أيام في هذا البلد: فهل تم العثور عليه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جرذ يعطل رحلات جوية لمدة 3 أيام في هذا البلد: فهل تم العثور عليه؟

ألقت شركة الطيران الوطنية السريلانكية الثلاثاء، باللوم على جرذ لتسببه بإيقاف إحدى طائراتها من طراز "إيرباص" لمدة ثلاثة أيام، ما أدى لتأخير عدد كبير من رحلاتها، مبدية قلقاً بشأن الصورة المعطاة للمستثمرين المستقبليين الذين تأمل في أن ينقذوها من أزمتها.
 
وقد رُصد الجرذ الخميس لدى محاولته الاستفادة من رحلة للخطوط الجوية السريلانكية من مدينة لاهور الباكستانية، ما اضطر الشركة إلى التحقق بعناية من أن الحيوان لم يقضم مكونات حساسة في الطائرة، وفق وكالة فرانس برس.
 
وبحسب مسؤول في شركة الطيران، استأنفت الطائرة مذاك رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.
 
وقال المسؤول إن "الطائرة توقفت لمدة ثلاثة أيام في كولومبو"، ولم تتمكن من "العودة إلى الأجواء قبل التأكد من العثور على الجرذ"، لافتاً إلى أنه جرى العثور على الحيوان الصغير نافقاً.
 
شركة الطيران، التي بلغت خسائرها التراكمية 1,8 مليار دولار في نهاية آذار 2023، تعاني أيضاً من نقص في العملات الأجنبية لدفع تكاليف الإصلاح الإلزامي للمحركات، ما أدى إلى إيقاف ثلاث من طائراتها الـ23 لأكثر من عام.
 
وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بيع الخطوط الجوية السريلانكية، حتى أن إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار واحد رمزي، من دون جدوى.

آخر الأخبار

منوعات

شركة الطيران الوطنية السريلانكية

جرذ

إيقاف

إحدى طائراتها

طراز

إيرباص

ثلاثة أيام

تأخير

رحلات

المستثمرين.

LBCI التالي
بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!
الموت أو الهجرة... مصير صعب أمام مرضى التصلب اللويحي في هذا البلد: "هل أنتظر الانتكاسة التالية هنا؟"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-25

فيل صغير وردي يلفت انتباه السياح أثناء إحدى رحلات السفاري في جنوب إفريقيا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-25

عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-24

شركة بوتك للصيانة والتشغيل تعلن سبب التأخير في إصلاح الأعطال في هذه المناطق

LBCI
أخبار دولية
2024-02-22

خطوط بروكسل تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:23

موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)

LBCI
منوعات
04:00

في كوريا الجنوبية: شركة تُقدم لموظفيها مبلغاً ضخماً لإنجاب الأطفال... تجاوز 70 ألف دولار!

LBCI
منوعات
03:11

شرطية تنقذ سيدة من الموت اتُهمت بالتجديف بسبب فستانها: وهذا ما فعلته مع الحشود! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:16

قصره مهدد بالانهيار جراء العواصف القاسية... رجل مسنّ يرفض التخلي عن منزله: فما مصيره؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:11

بايدن: إسرائيل توافق على وقف عملياتها العسكرية في رمضان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟

LBCI
منوعات
2024-02-27

أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-13

إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:05

رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الجمهور اللبناني اثبت انه سند لمنتخبه الذي بدوره كلل هذا الدعم المعنوي بفوز كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الضحك المعاصر: ما هو الستاند اب كوميدي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل يتغير الموقف الاسرائيليّ في شأن التوصل إلى اتفاق أسرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:33

كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل

LBCI
رياضة
16:30

نقل لاعب كرة قدم شهير إلى المستشفى بسبب مرض دماغي حاد: "كل عائلة كرة القدم تفكّر فيك"

LBCI
صحف اليوم
23:55

لائحة لمرشحي الخيار الثالث للرئاسة (الانباء الكويتية)

LBCI
منوعات
10:46

امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!

LBCI
أخبار لبنان
12:05

رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان

LBCI
فنّ
16:00

خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!

LBCI
أخبار لبنان
04:55

جنبلاط: عائلة روتشيلد حسمت مصير فلسطين بوعد بلفور

LBCI
منوعات
12:59

مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More