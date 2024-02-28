في كوريا الجنوبية: شركة تُقدم لموظفيها مبلغاً ضخماً لإنجاب الأطفال... تجاوز 70 ألف دولار!

تقدم شركة كورية جنوبية لموظفيها ما يصل إلى 75 ألف دولار لإنجاب الأطفال والمساعدة في رفع معدل المواليد في البلاد.

وقالت شركة Ssangbangwool، وهي شركة للملابس الداخلية، يوم الخميس إنها ستمنح العمال 22.400 دولار مقابل إنجاب طفلهم الأول، و22.400 دولار أخرى للطفل الثاني، و30.000 دولار للطفل الثالث، وفقًا لصحيفة كوريا هيرالد.

وبحسب متحدث باسم الشركة "فيعد انخفاض معدل المواليد مهمة مهمة يجب على مجتمعنا التغلب عليها. وستتحمل الشركة المسؤولية وتبذل قصارى جهدها لمساعدة البلاد على زيادة معدل الخصوبة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت مجموعة Booyoung Group، وهي شركة إنشاءات مقرها في سيول، في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستمنح مكافأة قدرها 75 ألف دولار لكل طفل للموظفين الذين لديهم أطفال.

وقامت Booyoung Group بتوسيع المكافأة للموظفين الذين لديهم أطفال منذ عام 2021. وأنجب موظفو الشركة بشكل جماعي ما لا يقل عن 70 طفلًا منذ عام 2021، لذا فإن الشركة في مأزق لتوزيع 5.25 مليون دولار نقدًا لعمالها.

ويمكن لكل من الرجال والنساء المطالبة بالمكافأة.

وكما هو الحال في الصين واليابان، فإن الشيخوخة السكانية وعدم التوازن المتزايد في كوريا الجنوبية يعني أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاع في عدد كبار السن المتقاعدين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في حين يتضاءل المعروض من العمال الأصغر سنا في البلاد.

وكان معدل الخصوبة الوطني 0.78 في عام 2022، وكان معدل المواليد في سيول أقل من ذلك عند 0.59 في ذلك العام، وفقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية.