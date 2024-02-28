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موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
منوعات
2024-02-28 | 04:23
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موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
قامت فالنتينا بيزيروفيتش، بتصوير ابنها الرضيع، لوكا، أثناء شعوره بالصدمة عند سماع شخير والده أثناء نومه.
واتسعت عينا الطفل وارتعش جسده الصغير أثناء جلوسه بقرب والده النائم.
وحصد الفيديو الذي نشرته الأم الكرواتية تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق موقع
"فوكس نيوز"
.
Watch the latest video at
foxnews.com
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